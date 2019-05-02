Новости США. Биткоин новости. Фото: Marco Verch / Flickr

https://racurs.ua/n121456-v-nu-yorke-moshenniki-pod-vidom-chinovnikov-vymanili-bitkoinov-na-2-mln-dollarov.html

Ракурс

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило об участившихся случаях мошенничества по телефону — так называемого телефонного скама.

Выдавая себя за сотрудников Администрации социального обеспечения, злоумышленники требуют оплату в биткоинах, предоплаченных подарочных сертификатах ибанковских переводах, сообщает TNW.

По данным полиции Нью-Йорка, мошенники уже похитили миллионы долларов, используя надежную репутацию государственных учреждений.

Такой вид мошенничества в настоящее время находится на подъеме, предупреждают правоохранители. С начала года полиция Нью-Йорка получила более 200 жалоб на общую сумму свыше 2 млн долл. В 2018 году было зарегистрировано всего три аналогичные жалобы.

В полиции подчеркивают, что среди пострадавших не только пожилые люди — уязвимы абсолютно все социальные группы.

Мошенники, выдающие себя за сотрудников Администрации социального обеспечения, звонят жертвам и говорят, что их номер социального страхования использовался для открытия многочисленных счетов или участвует в какой-то операции по незаконному обороту наркотиков или отмыванию денег. Затем жертвам предлагают перечислить различные суммы денег, чтобы помочь разрешить ситуацию. При этом злоумышленники угрожают и запугивают, пока жертва не сдастся.

Эта проблема существует не только в Нью-Йорке, но и стремительно распространяется по стране. В полиции настоятельно советуют класть трубку при малейшем подозрении, что звонят мошенники, а также никогда не поддаваться на их угрозы и не платить.