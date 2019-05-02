Билборд в поддержку Гройсмана. Фото: Николай Томенко в Facebook

https://racurs.ua/n121455-bilbordy-v-podderjku-groysmana-nachali-poyavlyatsya-v-gorodah-ukrainy-foto.html

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Билборды в поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана начали появляться в Украине.

На этих конструкциях наружной рекламы указывается фамилия Гройсмана и адрес сайта общественного объединения с названием «Украинская стратегия». Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook.

На веб-странице общественного объединения «Украинская стратегия» указывается, что это объединение в поддержку преобразований, лидером и инициатором которых является премьер-министр Владимир Гройсман. Его учредителями указаны нардеп от БПП Вадим Денисенко, министр Кабинета министров Александр Саенко и активист Евгений Золотарев.

«Мы убеждены, что пришло время для новой генерации активных людей, которая определяется не только возрастом, а мировоззрением и принципами», — говорится на сайте.

Как пишет издание, theБабель со ссылкой на пресс-секретаря главы Кабмина, Владимир Гройсман не имеет отношения к размещению билбордов с его фамилией и названием объединения «Украинская стратегия».

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует уйти из команды действующего президента Петра Порошенко. Нынешний глава Кабмина планирует сформировать собственную политическую силу для участия в выборах Верховной Рады, которые запланированы на осень 2019 года. Глава правительства отметил, что «не хочет быть статистом, а бороться за идеи и их внедрять».