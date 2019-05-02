Пока мы голосовали и Пасху праздновали, на Донбассе погибли 15 защитников Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n121454-poka-my-golosovali-i-pashu-prazdnovali-v-donbasse-pogibli-15-zaschitnikov-ukrainy-foto.htmlРакурс
В апреле на фронте погибли 15 бойцов Вооруженных сил Украины. В марте боевые потери составляли девять человек.
Россия впервые за несколько лет в Трехсторонний контактной группе отказалась гарантировать режим тишины, сообщает «Новынарня». Пасхальное перемирие так и не началось во второй половине апреля.
Среди погибших в апреле на фронте украинских солдат — 13 воинов Вооруженных сил, один парамедик и один пиротехник ДСНС. Двое подорвались на минах, остальные стали жертвами обстрелов.
Яна Червона стала седьмой женщиной-военнослужащей, которая погибла на войне, начиная с 2014 года.
Больше всего боевых потерь понесла 54-я механизированная бригада ВСУ (пять погибших). По двое погибших — в 93-й бригаде «Холодный Яр» и 79-й десантно-штурмовой. Десять человек погибли в Донецкой области, пятеро — в Луганской.
Без боевых потерь (ни смертей, ни ранений) Объединенные силы прошли только девять суток апреля.