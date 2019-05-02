Боевые потери апреля: на Донбассе погибли 15 бойцов ВСУ, фото — Politeka

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Ракурс

В апреле на фронте погибли 15 бойцов Вооруженных сил Украины. В марте боевые потери составляли девять человек.

Россия впервые за несколько лет в Трехсторонний контактной группе отказалась гарантировать режим тишины, сообщает «Новынарня». Пасхальное перемирие так и не началось во второй половине апреля.

Среди погибших в апреле на фронте украинских солдат — 13 воинов Вооруженных сил, один парамедик и один пиротехник ДСНС. Двое подорвались на минах, остальные стали жертвами обстрелов.

Яна Червона стала седьмой женщиной-военнослужащей, которая погибла на войне, начиная с 2014 года.

Больше всего боевых потерь понесла 54-я механизированная бригада ВСУ (пять погибших). По двое погибших — в 93-й бригаде «Холодный Яр» и 79-й десантно-штурмовой. Десять человек погибли в Донецкой области, пятеро — в Луганской.

Без боевых потерь (ни смертей, ни ранений) Объединенные силы прошли только девять суток апреля.