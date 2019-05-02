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Боевые потери апреля: на Донбассе погибли 15 бойцов ВСУ, фото — Politeka

Пока мы голосовали и Пасху праздновали, на Донбассе погибли 15 защитников Украины (ФОТО)

2 мая 2019, 13:25
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В апреле на фронте погибли 15 бойцов Вооруженных сил Украины. В марте боевые потери составляли девять человек.

Россия впервые за несколько лет в Трехсторонний контактной группе отказалась гарантировать режим тишины, сообщает «Новынарня». Пасхальное перемирие так и не началось во второй половине апреля.

Среди погибших в апреле на фронте украинских солдат — 13 воинов Вооруженных сил, один парамедик и один пиротехник ДСНС. Двое подорвались на минах, остальные стали жертвами обстрелов.

Яна Червона стала седьмой женщиной-военнослужащей, которая погибла на войне, начиная с 2014 года.

Больше всего боевых потерь понесла 54-я механизированная бригада ВСУ (пять погибших). По двое погибших — в 93-й бригаде «Холодный Яр» и 79-й десантно-штурмовой. Десять человек погибли в Донецкой области, пятеро — в Луганской.

Без боевых потерь (ни смертей, ни ранений) Объединенные силы прошли только девять суток апреля.

Боевые потери апреля, Владимир Куцык

Боевые потери апреля, Владимир Лисакивский

Боевые потери апреля, Дмитрий Стрекнев

Боевые потери апреля, Иван Лисица

Боевые потери апреля, Игорь Игнатенко

Боевые потери апреля, Николай Волков

Боевые потери апреля, Николай Неживой

Боевые потери апреля, Олег Бойцов

Боевые потери апреля, Александр Милютин

Боевые потери апреля, Александр Цапенко

Боевые потери апреля, Роман Чибинеев

Боевые потери апреля, Сергей Гвоздиевський

Боевые потери апреля, Юрий Коновод

Боевые потери апреля, Юрий Фармагей

Боевые потери апреля, Яна Червона


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