Кононенко заявил, что Украина может повторить путь Югославии. Фото: World News

https://racurs.ua/n121453-kononenko-otkrytye-partiynye-spiski-privedut-k-federalizacii-strany.html

Ракурс

Первый заместитель председателя фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко заявляет, что Украине грозит повторение пути Югославии.

По мнению политика, выборы в Верховную Раду по открытым спискам могут привести к федерализации страны, а заявление о коррупции в мажоритарной системе преувеличены. Об этом Кононенко сообщил в интервью «Сегодня».

Кононенко заявил, что в Избирательный кодекс заложены региональные списки, из-за которых могут появиться региональные партии, а затем Украина повторит путь Югославии.

Хорошим вариантом реформирования Рады, по мнению политика, является разделение на две палаты по американской системе. В таком случае, нижнюю палату будут избирать по открытым спискам, а верхняя останется верна традициям мажоритарной системы.

На вопрос, является ли Кононенко «серым кардиналом» действующего президента Петра Порошенко, политик ответил вопросом, якобы какой из него «серый кардинал».

Отметим, что идея избрания по открытым спискам состоит в том, партии выдвигают своих кандидатов, но выбирают депутатов избиратели.

Списки имеют региональный характер, а в Украине таких округов 27. Каждая партия может выдвинуть не менее пяти кандидатов, что, в свою очередь, создаст внутрипартийную конкуренцию.

Как ранее сообщалось, в суд подали иск о закрытии границы для Кононенко и Порошенко.