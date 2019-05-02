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Кононенко заявив, що Україна може повторити шлях Югославії. Фото: World News
Кононенко: Відкриті партійні списки призведуть до федералізації країниhttps://racurs.ua/ua/n121453-kononenko-vidkryti-partiyni-spysky-pryzvedut-do-federalizaciyi-krayiny.htmlРакурс
Перший заступник голови фракції БПП в парламенті Ігор Кононенко заявляє, що Україні загрожує повторення шляху Югославії.
На думку політика, вибори до Верховної Ради за відкритими списками можуть привести до федералізації країни, а заяви про корупцію в мажоритарній системі перебільшені. Про це Кононенко повідомив в інтерв’ю «Сегодня».
Кононенко заявив, що в Виборчий кодекс закладені регіональні списки, через які можуть з’явитися регіональні партії, а потім Україна повторить шлях Югославії.
Хорошим варіантом реформування Ради, на думку політика, є поділ на дві палати за американською системою. В такому випадку, нижню палату обиратимуть за відкритими списками, а верхня залишиться вірна традиціям мажоритарної системи.
На питання, чи є Кононенко «сірим кардиналом» чинного президента Петра Порошенка, політик відповів питанням, нібито який з нього «сірий кардинал».
Зазначимо, що ідея обрання за відкритими списками полягає в тому, партії висувають своїх кандидатів, але вибирають депутатів виборці.
Списки мають регіональний характер, а в Україні таких округів 27. Кожна партія може висунути щонайменше п’ять кандидатів, що, в свою чергу, створить внутрішньопартійну конкуренцію.
Як раніше повідомлялося, в суд подали позов про закриття кордону для Кононенка і Порошенка.
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