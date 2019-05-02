Операція Об’єднаних сил на Донбасі. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n121452-vid-pochatku-oos-pid-kontrol-ukrayiny-povernuly-mayje-24-kv-km-terytoriyi-komanduvannya.html

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За перший рік проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові повернули під контроль біля 24 кв. км.

Не порушуючи мінські домовленості під контроль України повернулися три хутори — Вільний, Південне та Шуми. Про це сьогодні повідомив командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв, йдеться на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також військовослужбовці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4 тис. 576,7 га території, знищили 52 тис. 655 вибухонебезпечних предметів. Бійці ООС вилучили з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, більше 300 тис. боєприпасів. З весни 2018 року було відновлено 1 тис. га територій, які вже використовуються в господарських цілях.

За словами командувача, формат операції, окрім суто військових завдань, передбачав проведення правоохоронних, цивільно-гуманітарних заходів та реалізацію комплексних проектів щодо відновлення інфраструктури і створення умов для подальшого мирного життя населення регіону.

Як відомо, операція Об'єднаних сил розпочалася 30 квітня 2018 року. ООС — це переформатована Антитерористична операція. Командує операцією Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, на Великдень українських військовослужбовців на Донбасі знову обстріляли збройні формування Росії. Бойовики тричі порушили режим припинення вогню на лінії зіткнення, застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.