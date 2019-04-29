Великдень на фронті: окупанти порушили режим тиші, обійшлося без втрат / Фото: vlasno.info

https://racurs.ua/ua/n121362-bez-vtrat-ale-pid-svyst-kul-yak-mynuv-velykden-na-fronti-video.html

Ракурс

У неділю, 28 квітня, українських захисників на Донбасі знову обстрілювали збройні формування Росії. Підконтрольні Москві терористи ОРДЛО тричі порушили режим припинення вогню на лінії зіткнення, застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї біля населеного пункту Широкіне та Піски», — зазначають військові ЗСУ.

Також російські військові обстріляли з гранатометів різних систем українські позиції поблизу населеного пункту Кримське.

Окрім цього, 29 квітня окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрили вогонь по захисниках Широкиного. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. «На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються» — резюмували у ООС.

Також прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що з початку квітня піротехнічними підрозділами ДСНС на Донбасі було обстежено 68 га території, вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предмети.