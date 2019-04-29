Пасха на фронте: оккупанты нарушили режим тишины, обошлось без потерь

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В воскресенье, 28 апреля, украинских защитников на Донбассе снова обстреливали вооруженные формирования России. Подконтрольные Москве террористы ОРДЛО трижды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Широкино и Пески», — отмечают военные ВСУ.

Также российские военные обстреляли из гранатометов различных систем украинские позиции близ населенного пункта Крымское.

Кроме этого, 29 апреля оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь по защитникам Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — резюмировали в ООС.

Также пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что с начала апреля пиротехническим подразделениям ГСЧС на Донбассе удалось обследовать 68 га территории, были изъяты и уничтожены 73 взрывоопасных предмета.