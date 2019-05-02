Операция Объединенных сил на Донбассе. Фото: Деловая столица

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За первый год проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные вернули под контроль около 24 кв. км.

Не нарушая минские договоренности под контроль Украины вернулись три хутора — Вольный, Пивденное и Шумы. Об этом сегодня сообщил командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наєв, говорится на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также военнослужащие проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4 тыс. 576,7 га территории, уничтожили 52 тыс. 655 взрывоопасных предметов. Бойцы ООС изъяли из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов. С весны 2018 года было восстановлено 1 тыс. га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях.

По словам командующего, формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создания условий для дальнейшей мирной жизни населения региона.

Как известно, операция Объединенных сил началась 30 апреля 2018 года. ООС — это переформатированная Антитеррористическая операция. Командует операцией Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, на Пасху украинских военнослужащих на Донбассе снова обстреляли вооруженные формирования России. Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.