Россияне открыли второй пункт выдачи паспортов украинцам из ОРДЛО, фото — Донецкие новости

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В Ростовской области открыли второй пункт выдачи паспортов РФ для жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Пункт открыли в селе Покровском Неклиновского района, сообщает «Кавказский узел». Российские чиновники заявляют, что будут открывать новые пункты выдачи и дальше.

«Рассчитываем, что первые паспорта выйдут раньше обозначенного предельного срока (три месяца)», — заявил представитель МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Первый пункт, расположенный в Новошахтинске, начал работать с 29 апреля. Адзинов утверждает, что сюда уже поступили 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики.

В то же время СМИ боевиков фейковых республик сообщили, что заявления от жителей так называемой ДНР будут принимать с 3 мая в Донецке.

Россияне ранее заявляли, что принимать заявления от жителей ОРДЛО будут уполномоченные лица в Донецке и Луганске, а в Ростовской области их будут только рассматривать и выдавать готовые документы. В соответствии с указом президента РФ Путина, весь процесс должен занимать не более трех месяцев, а обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.