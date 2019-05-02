Росіяни відкрили другий пункт видачі паспортів українцям з ОРДЛО, фото — Донецкие новости

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У Ростовській області відкрили другий пункт видачі паспортів РФ для мешканців окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Пункт відкрили у селі Покровському Некліновського району, повідомляє «Кавказький вузол». Російські чиновники заявляють, що будуть відкривати нові пункти видачі й надалі.

«Розраховуємо, що перші паспорти вийдуть раніше позначеного граничного терміну (три місяці)», — заявив представник МВС Росії з питань міграції Кирило Адзінов.

Перший пункт, розташований у Новошахтинську, почав працювати з 29 квітня. Адзінов стверджує, що до нього надійшло 80 заяв від жителів самопроголошеної Луганській народної республіки.

Водночас ЗМІ бойовиків фейкових республік повідомили, що заяви від жителів так званої ДНР прийматимуть з 3 травня у Донецьку.

Росіяни раніше заявляли, що приймати заяви від мешканців ОРДЛО будуть уповноважені особи в Донецьку та Луганську, а в Ростовській області їх тільки розглядатимуть і видаватимуть готові документи. Відповідно до указу президента РФ Путіна, увесь процес має тривати не довше трьох місяців, а звернутися за російським паспортом можна буде, не відмовляючись від громадянства України.