Дронов недоволен решением суда и будет подавать апелляцию. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121450-dtp-v-harkove-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-ekspertov-kotorye-issledovali-avto-zaycevoy.html

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Адвокат водителя Volkswagen Touareg (Фольксваген Таурег) Геннадия Дронова Сергей Перепелица добился открытия уголовного производства против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса.

Именно эти специалисты делали автотехнические исследования автомобиля Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева. Сначала правоохранители отказывались открывать дела, но адвокат добился этого через суд. Об этом 26 апреля журналистка Татьяна Доцяк написала на собственной странице в Facebook.

Журналистка также добавила, что Дронов планирует обжаловать решение суда. Он считает, что во время следствия и судебного разбирательства его права на защиту были нарушены как минимум 12 раз. Водитель «Фольксвагена» жалуется на бездействие следователя и прокуроров. Его защита считает, что в экспертизах было немало ошибок и они не давали ответов на важные вопросы. На основе этих экспертиз был составлен обвинительный акт и дело передано в суд.

Дронов не доволен тем, что экспертиза не установила того, кто первым начал нарушать правила дорожного движения — он или Зайцева. Он также не понимает степени своей вины. Осужденный возмущен тем, что эксперты не дали четкого ответа на вопрос, находилась ли Зайцева под действием наркотиков.

Также он уверен, что специалисты неверно указали на какой сигнал светофора Дронов выехал на перекресток. Водитель требует проведения повторных исследований и полной оценки доказательств, просит суд признать его невиновным в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, Елена Зайцева, осужденная на 10 лет за смертельное автопроисшествие в Харькове, обжалует решение суда. Зайцева уверена, что на 30% она виновата в ДТП, а 70% - вина Дронова. Осужденная просит отменить приговор и назначить новый — приговорить к 5 годам условного лишения свободы.