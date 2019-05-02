Дронов незадоволений рішенням суду й подаватиме апеляцію. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121450-dtp-u-harkovi-vidkryly-kryminalne-provadjennya-proty-ekspertiv-yaki-doslidjuvaly-avto-zaycevoyi.html

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Адвокат водія Volkswagen Touareg (Фольксваген Таурег) Геннадія Дронова Сергій Перепелиця домігся відкриття кримінального провадження проти експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз імені Бокаріуса.

Саме ці фахівці робили автотехнічні дослідження автомобіля Lexus, за кермом якого перебувала Олена Зайцева. Спершу правоохоронці відмовлялися відкривати провадження, але адвокат домігся цього через суд. Про це 26 квітня журналістка Тетяна Доцяк написала на власній сторінці у Facebook.

Журналістка також додала, що Дронов планує оскаржувати рішення суду. Він вважає, що під час слідства і судового розгляду його права на захист були порушені щонайменше 12 разів. Водій «Фольксвагена» скаржиться на бездіяльність слідчого та прокурорів. Його захист вважає, що експертизи мали чимало помилок і не давали відповіді на важливі питання. На основі цих експертиз було складено обвинувальний акт і справу передано до суду.

Дронов не задоволений тим, що експертиза не встановила того, хто першим почав порушувати правила дорожнього руху — він чи Зайцева. Він також не розуміє ступінь своєї провини. Засуджений обурений тим, що експерти не дали чіткої відповіді на запитання, чи перебувала Зайцева під дією наркотиків.

Також він упевнений, що фахівці невірно вказали на який сигнал світлофора Дронов виїхав на перехрестя. Водій вимагає проведення повторних досліджень і повної оцінки доказів, просить суд визнати його невинуватим у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, Олена Зайцева, засуджена на 10 років за смертельну автопригоду в Харкову, оскаржуватиме рішення суду. Зайцева впевнена, що на 30% вона винна в ДТП, а 70% - вина Дронова. Засуджена просить скасувати вирок й призначити новий — засудити до 5 років умовного позбавлення волі.