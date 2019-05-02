Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойові втрати квітня: на Донбасі загинули 15 бійців ЗСУ, фото — Politeka

Поки ми голосували та Великдень святкували, на Донбасі загинуло 15 захисників України (ФОТО)

2 тра 2019, 13:25
999

У квітні на фронті загинули 15 бійців Збройних сил України. У березні бойові втрати складали дев’ять осіб.

Росія вперше за декілька років у Тристоронній контактній групі відмовилася гарантувати режим тиші, повідомляє «Новинарня». Великоднє перемир’я так і не почалося у другій половині квітня.

Серед загиблих у квітні на фронті українських солдат — 13 воїнів Збройних сил, один парамедик та один піротехнік ДСНС. Двоє підірвалися на мінах, решта — стали жертвами обстрілів.

Яна Червона стала сьомою жінкою-військовослужбовцем, яка загинула на війні, починаючи з 2014 року.

Найбільше бойових втрат зазнала 54-та механізована бригада ЗСУ (п'ятеро загиблих). По двоє полеглих — у 93-й бригаді «Холодний Яр» і 79-й десантно-штурмовій. Десятеро осіб загинули на Донеччині, п’ятеро — у Луганській області.

Жодної бойової втрат (ні смертей, ні поранень) Об'єднані сили не мали тільки впродовж дев’яти діб квітня.

Бойові втрати квітня, Володимир Куцик

Бойові втрати квітня, Володимир Лисаківський

Бойові втрати квітня, Дмитро Стрекнєв

Бойові втрати квітня, Іван Лисиця

Бойові втрати квітня, Ігор Ігнатенко

Бойові втрати квітня, Микола Волков

Бойові втрати квітня, Микола Неживий

Бойові втрати квітня, Олег Бойцов

Бойові втрати квітня, Олександр Мілютін

Бойові втрати квітня, Олександр Цапенко

Бойові втрати квітня, Роман Чибінєєв

Бойові втрати квітня, Сергій Гвоздієвський

Бойові втрати квітня, Юрій Коновод

Бойові втрати квітня, Юрій Фармагей

Бойові втрати квітня, Яна Червона, фото — "Новинарня"


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...