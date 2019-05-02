Бойові втрати квітня: на Донбасі загинули 15 бійців ЗСУ, фото — Politeka

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У квітні на фронті загинули 15 бійців Збройних сил України. У березні бойові втрати складали дев’ять осіб.

Росія вперше за декілька років у Тристоронній контактній групі відмовилася гарантувати режим тиші, повідомляє «Новинарня». Великоднє перемир’я так і не почалося у другій половині квітня.

Серед загиблих у квітні на фронті українських солдат — 13 воїнів Збройних сил, один парамедик та один піротехнік ДСНС. Двоє підірвалися на мінах, решта — стали жертвами обстрілів.

Яна Червона стала сьомою жінкою-військовослужбовцем, яка загинула на війні, починаючи з 2014 року.

Найбільше бойових втрат зазнала 54-та механізована бригада ЗСУ (п'ятеро загиблих). По двоє полеглих — у 93-й бригаді «Холодний Яр» і 79-й десантно-штурмовій. Десятеро осіб загинули на Донеччині, п’ятеро — у Луганській області.

Жодної бойової втрат (ні смертей, ні поранень) Об'єднані сили не мали тільки впродовж дев’яти діб квітня.