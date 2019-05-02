Білборд на підтримку Гройсмана. Фото: Микола Томенко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n121455-bilbordy-na-pidtrymku-groysmana-pochaly-z-yavlyatysya-v-mistah-ukrayiny-foto.html

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Білборди на підтримку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана почали з’являтися в Україні.

На цих конструкціях зовнішньої реклами вказується прізвище Гройсмана та адреса сайту громадського об'єднання з назвою «Українська стратегія». Про це пишуть користувачі в соціальній мережі Facebook.

На веб-сторінці громадського об'єднання «Українська стратегія» вказується, що це об'єднання на підтримку перетворень, лідером та ініціатором яких є прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Його засновниками вказані нардеп від БПП Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та активіст Євген Золотарьов.

«Ми переконані, що настав час для нової генерації активних людей, яка визначається не лише віком, а світоглядом і принципами», — йдеться на сайті.

Як пише видання, theБабель із посиланням на прес-секретаря глави Кабміну, Володимир Гройсман не має відношення до розміщення білбордів із його прізвищем та назвою об'єднання «Українська стратегія».

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує піти з команди чинного президента Петра Порошенка. Нинішній очільник Кабміну планує сформувати власну політичну силу для участі у виборах до Верховної Ради, які заплановані на осінь 2019 року. Глава уряду відзначив, що «не хоче бути статистом, а боротися за ідеї та їх впроваджувати».