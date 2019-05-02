Новини США. Біткоїн новини. Фото: Marco Verch / Flickr

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Ракурс

Поліцейське управління Нью-Йорка повідомило про часті випадки шахрайства телефоном — так званого телефонного скаму.

Вдаючи з себе співробітників Адміністрації соціального забезпечення, зловмисники вимагають оплату в біткоїнах, передплачених подарункових сертифікатах і банківських переказах, повідомляє TNW.

За даними поліції Нью-Йорка, шахраї вже викрали мільйони доларів, використовуючи надійну репутацію державних установ.

Такий вид шахрайства наразі перебуває на підйомі, попереджають правоохоронці. З початку року поліція Нью-Йорка отримала понад 200 скарг на загальну суму більш як 2 млн дол. У 2018 році було зареєстровано всього три аналогічні скарги.

У поліції підкреслюють, що серед постраждалих не тільки літні люди — уразливими є абсолютно всі соціальні групи.

Шахраї, що видають себе за співробітників Адміністрації соціального забезпечення, телефонують жертвам і кажуть, що їхній номер соціального страхування використовувався для відкриття численних рахунків або бере участь в якійсь операції з незаконного обігу наркотиків чи відмивання грошей. Потім жертвам пропонують перерахувати різні суми грошей, щоб допомогти вирішити ситуацію. При цьому зловмисники загрожують і залякують, поки жертва не здасться.

Ця проблема існує не тільки в Нью-Йорку, але і стрімко поширюється країною. У поліції наполегливо радять класти трубку при найменшій підозрі, що телефонують шахраї, а також ніколи не піддаватися на їхні погрози і не платити.