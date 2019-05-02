ООН: Власти не сделали все необходимое для расследования убийств и смертей 2 маяhttps://racurs.ua/n121459-oon-vlasti-ne-sdelali-vse-neobhodimoe-dlya-rassledovaniya-ubiystv-i-smertey-2-maya.htmlРакурс
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЛУ) исследовала расследование смертей и убийств во время пожара в Одессе 2 мая 2014 и заявила, что власти не сделали все необходимое для обеспечения соответствующих условий.
По данным ММПЛУ, некоторые подозреваемые скрылись и остались за пределами правосудия. Об этом сообщается в официальном отчете организации.
Так, экс-заместитель начальника управления Министерства внутренних дел (МВД) в Одесской области и экс-начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области получили российское гражданство.
По информации ММПЛУ, дела в отношении высокопоставленных должностных лиц милиции и ГСЧС застряли на этапе судебного производства. В ООН уверены, что такая ситуация обусловлена тем, что обвинительные акты имеют низкое качество и все время возвращаются в прокуратуру для устранения недостатков.
В итоге ММПЛУ отмечает, что украинские власти не делают всего необходимого для обеспечения расследования и преследования за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014.
Отметим, что, по информации полиции, вынесен обвинительный приговор в отношении одного человека, а в отношении еще трех человек в суд направили обвинительные акты.