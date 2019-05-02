Россия разместила ядерные ракеты в Венесуэле - конгрессмен США / Фото: ridus.ru

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На фоне обострения противостояния в Венесуэле и заявлений США о возможности привлечения американской армии для решения венесуэльского кризиса, конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт заявил, что Россия уже могла разместить ядерное оружие в южноамериканской стране. Это заявление прозвучало в эфире телеканала FoxNews.

«Представьте, что этот режим, который сейчас находится под значительным международным давлением, откроет двери для россиян, Китая и других, чтобы усилить свою активность против нашей национальной безопасности? Здесь, в нашем полушарии», — сказал Диаз-Баларт в интервью FoxNews.

По сообщениям правительства США, Россия, Китай и Иран присутствуют в Южной Америке, в том числе и на Кубе, где, как утверждается, насчитывается 20 тыс. военнослужащих и агентов.

«США сейчас больше приблизились к ядерной войне, потому что россияне поставили ядерные ракеты на Кубу», — заявил Диас-Баларт.

На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли конгрессмен, что ядерное оружие РФ может быть размещено в Венесуэле, Диас-Баларт добавил: «Я считаю, что оно там уже есть».

Вместе с тем, республиканец не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Ранее в Москве заявили, что продолжение «агрессивных шагов США грозит тяжелыми последствиями». В то же время в Вашингтоне отметили, что российское и кубинское вмешательство дестабилизирует Венесуэлу.

«Это наше полушарие. Это не то место, куда России стоит вмешиваться. Это ошибка с их стороны», — заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, 30 апреля лидер оппозиции Гуайдо призвал своих сторонников выходить на улицы. Он сообщил, что ему якобы удалось договориться с некоторыми частями вооруженных сил страны и они перешли на сторону протестующих. 1 мая в стране началась финальная часть «Операции Свобода», которая призвана устранить президента Николаса Мадуро от власти. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, а Вашингтон готов подключить американскую армию к решению венесуэльского кризиса.

2 мая стало известно, что на демонстрациях в Венесуэле погибли два человека, еще 25 получили ранения в столкновениях с силовиками Мадуро.