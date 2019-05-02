Зеленский ответил Путину на «общее» между Украиной и РФ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n121461-zelenskiy-nazval-chto-obschego-ostalos-u-ukrainy-i-rossii.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины с Россией среди общего осталась только государственная граница.

Таким образом Зеленский прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина. Его комментарий опубликован на странице в Facebook.

«Долго думал относительно «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, с «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница. 2 тыс. 295 км и 400 м «общего», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Российская Федерация должна вернуть Украине контроль над каждым миллиметром границы. Только после того, как Украина начнет контролировать собственную границу, Киев и Москва «смогут продолжить поиски общего».

Новоизбранный президент добавил, что сейчас невозможно назвать отношения Украины и России братскими, поскольку удерживание украинцев в плену, запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий не приближает урегулирование отношений.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Таким образом была упрощена выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма. После этого Путин заявил журналистам, что общее гражданство сделало бы оба народа сильнее и успешнее.