Користь марихуани. Про препарати з канабісу

https://racurs.ua/ua/2344-taka-rizna-maryhuana-pro-bagatonadiyni-preparaty-z-kanabisu-profesor-kaliforniyskogo-universytetu.html

Ракурс

В останні роки ставлення до вживання марихуани у світі почало вельми швидко змінюватися. Оцінили лікувальні властивості конопель у Польщі, офіційно дозволивши у 2017 році медичний канабіс (лат. Cannabis) для лікування пацієнтів. Наприкінці 2018 року парламент Таїланду зробив народу «подарунок на Новий рік», проголосувавши за легалізацію медичної марихуани. Застосування канабісу як у медичних цілях, так і не зовсім, частково дозволено в Іспанії, Італії, Португалії, Німеччині та Нідерландах.

В Україні канабіс входить до переліку наркотичних і психотропних речовин, лікуватися медичними коноплями заборонено, ба більше — їх навіть заборонено досліджувати. Але ж ліки, вироблені з канабісу, можуть стати порятунком для тих пацієнтів, яким не допомагають наявні на ринку медичні препарати.

Хотілося б підкреслити, що слід розрізняти поняття, пов'язані з вуличними наркотиками, незаконним обігом конопель і медичним канабісом, з якого виготовляють ліки. У нашій країні нерідкими є випадки, коли родичі хворих на рак, не виносячи страждань близьких, шукають «траву» на чорному ринку, ризикуючи потрапити до лав злочинців. Але хіба біль рідної людини порівняти з цим ризиком?

Законодавче врегулювання канабісу в Україні

30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради було зареєстровано петицію з вимогою «законодавчо врегулювати канабіс для науки і медицини», яка досить швидко набрала 25 тис. голосів. Комітет ВР з прав людини підтримав електронну петицію і створив робочу групу для розробки відповідного проекту закону.

17‒19 квітня в Києві проходила VII щорічна міжнародна наукова конференція, темою цього року стала«Психіатрія XXI століття: інновації в медицині залежностей».У конференції взяли участь вчені, дорослі і дитячі психіатри, сімейні лікарі, психологи та інші фахівці. Як і в попередні роки, у столицю України приїхали відомі світові експерти в питаннях психічного здоров'я. «Ракурс» записав найцікавіші лекції, перша з яких присвячена канабісу.

Довідка Канабіс містить у собі багато різних речовин — канабіноїдів. Найвідоміші серед них — тетрагідроканабінол (THC), що має психотропну дію, а також канабідіол (CBD), який психотропної дії не має.

«Застосування лікарських препаратів канабісу — що ми знаємо з науки?» — Ігор Куценок, професор кафедри психіатрії Університету Каліфорнії (Сан-Дієго, США), директор Українського та Центрально-Азійського Центру обміну технологіями у сфері залежностей ATTC:

— Основні медичні ефекти канабіноїдів пояснюються дією канабідіола, а не THC — речовини, що має психоактивну властивість. Тобто речовини, через яку люди курять марихуану (їм стає весело і приємно). Канабідіол не має психотропних властивостей. Це важливо знати. Люди не використовували б його з метою отримати кайф.

Канабідіол — один з багатьох алкалоїдів канабісу. Близько 40% екстракту марихуани містить канабідіол. Є дослідження, що підтверджують властивості канабідіола як протизапальної речовини, його дію при знеболюванні, нудоті — особливо у пацієнтів на хіміотерапії. Канабідіол може стати хорошим рішенням для пацієнтів, для яких нічого більше не працює.

Виникає запитання: що саме дає терапевтичний ефект? Сам канабідіол або комбінація з THC? Канабідіол сам по собі є більш ефективним. Тому вільне куріння, виробництво і продаж марихуани з метою терапевтичного впливу (марихуана з високою концентрацією THC і не дуже високою концентрацією канабідіола) особливого сенсу з медичного погляду не мають. Хіба що з погляду отримання кайфу.

Антидепресивний ефект

Упевнений, що ви бачили публікації або твердження, що продукти канабісу можна використовувати для лікування депресій. Частково це вірно, але тільки певні форми. Судячи з того, що ми з'ясували в ході досліджень, канабіфромен (CBC) і особливо канабідіол (СBD) мають дуже серйозний антидепресивний ефект. Я б не сказав, що у нас є докази ефективності канабіноїдів при лікуванні депресії, але цю галузь варто продовжувати досліджувати. Дані поки що багатонадійні.

Шизофренія

Доказів ефективності канабісу при лікуванні шизофренії наразі немає. Є цікаві дослідження, що ілюструють залучення ендоканабіноїдної системи (природна система рецепторів у мозку) у формуванні шизофренії. Анандамід — одна з типових ендоканабіноїдних речовин, які наш мозок виробляє. У пацієнтів з гострим дебютом шизофренії концентрація анандаміда в певних зонах мозку значно вища, ніж у здорових. Чому це відбувається — ми поки що не знаємо.

Є дані (я б не назвав їх доказами), які показують, що канабідіол зменшує симптоми шизофренії. Це підтвердилося в декількох дослідженнях. Порівнювали канабідіол з антипсихотиками, канабідіол з точки зору побічних явищ виявився кращим, наприклад, не викликав набирання ваги.

Чи означає це, що продукти канабісу можна використовувати для лікування шизофренії? Цілком ймовірно. Але поки що доказів немає. Якщо зараз вам хтось скаже — давайте курити марихуану, тому що вона лікує шизофренію, — м'яко кажучи, це неправда.

Вплив на апетит

У великої групи пацієнтів з порушеннями апетиту канабіноїди виявилися ефективними. Особливо в разі анорексичних розладів і катастрофічної втрати ваги у хворих на СНІД.

Епілепсія

Це одне з відносно нових полів застосування канабідіола, особливо у дітей з важкими формами епілепсії (по 20‒30 нападів на день). Таких дітей дуже важко лікувати, ця форма буває резистентною, важко піддається терапії. Дані декількох досліджень показують, що канабідіол в цьому стосунку поки виглядає як найефективніший спосіб лікування. Він не дає 100% ефективності, але поки кращого нічого немає.

Соціальна фобія

Ще одна цікава сфера застосування — використання у пацієнтів із соціальною фобією. Є спеціальний симулятор: пацієнта садять перед екраном та імітують публічний виступ — те, що в таких людей викликає величезний страх. Судячи з досліджень, канабідіол є вельми ефективним для лікування соціальної фобії. Це дуже важко лікується, багато лікарів знають, наскільки інвалідизуючим може бути такий стан. У мене був пацієнт — блискучий скрипаль, який не зміг реалізуватися через соціальну фобію. Для нього було катастрофою вийти на сцену і зіграти, а ось вдома — будь ласка. На жаль, тоді ще не знали про канабідіол.

ПТСР — посттравматичний стресовий розлад

Є кілька досліджень, які показують, що у пацієнтів з ПТСР використання продуктів канабісу призводить до зниження інтенсивності флешбеків (мимовільне пожвавлення травматичного досвіду через надзвичайно яскраві спогади, під час яких здається, що страшна реальність з минулого вдирається у справжнє життя. Наприклад, воїни АТО можуть чути вибухи, намагаються сховатися від уявних бомб тощо). Доказом це назвати ще не можна, але далі досліджувати варто. Негативних ефектів поки не спостерігалося. Зараз проводиться дослідження із застосування (ви здивуєтеся) дуже низьких доз ЛСД для лікування ПТСР. У незначних кількостях, які показують певну ефективність.

Резюме: все, що ми знаємо про медичне застосування канабісу

Продукти канабісу, особливо з високою концентрацією канабідіола, досить ефективні у пацієнтів з низкою захворювань, включно з дуже серйозними.

Канабіс ефективний у пацієнтів з нейропатичними болями, зі спастичною формою розсіяного склерозу, з анорексією, терапевтично резистентною глаукомою. У пацієнтів на хіміотерапії, у хворих на СНІД (втрата ваги). При деяких тривожних станах, особливо соціальній фобії. У дітей з множинними епілептичними припадками. Є дані, які показують можливу ефективність канабіноїдів при лікуванні шизофренії.

Основні медичні дії канабісу пояснюються концентрацією не ТHC, а канабідіолів, які не мають психоактивних властивостей.

Протизапальні ефекти канабісу потребують глибшого вивчення.

Як і будь-які ліки, препарати з канабісу мають побічні дії. Основні — інтеракція з іншими ліками (взаємодія), які пацієнт приймає. У деяких пацієнтів спостерігається зміна ферментів печінки (поки ми не до кінця розуміємо, чому це відбувається). У інших буває сонливість. Для тривожних пацієнтів це може виявитися плюсом.

Залежність і синдром скасування

У людей, що приймають канабідіол, залежність ніколи не розвинеться, адже він не має психоактивної дії. З цієї ж причини не спостерігається симптомів скасування. У пацієнтів, які просто курять марихуану, в більшості випадків залежність також не розвивається. Імовірність залежності не дуже висока і становить 9‒10%. Синдром скасування існує, клінічно незначний — іноді виникає безсоння, дратівливість. Це не має нічого спільного, скажімо, з опіоїдним або алкогольним абстинентним синдромом. Лікування не потрібно, все проходить само по собі.

Канабіс — технологія застосування

Одним зі способів застосування марихуани є куріння. Куріння саме по собі є проблематичним, тому що може викликати побічні явища — від кашлю до раку легенів. Найбільша проблема: якщо якась речовина використовується шляхом куріння, автоматично вона не може називатися медикаментом. Для будь-якого медикаменту має бути можливість дозування. Люди палять по-різному, вдихають по-різному, різна адсорбція. До того ж курять різні речовини, ми точно не знаємо їх концентрацію... Зважаючи на неможливість контролювати дозу це не є медикацією (медикаментозним лікуванням).

Існує пристрій — вапоризатор. Апарат нагріває листя канабісу до певної температури, і кожне вдихання дасть строго певну кількість речовини. Цей спосіб вживання наближає канабіс до медикації.

Є кілька видів препаратів на основі канабісу. Частина з них — синтетичні. Синтетичні препарати на основі THC дозволені в США для лікування блювоти, нудоти і стимуляції апетиту (наприклад, дронабінол дозволений для ВІЛ-інфікованих і при хіміотерапії), нубілон застосовується для хворих на рак і ВІЛ. Синтетичні молекули, подібні THC, не поступаються за ефективністю екстракту рослини.

Є велика група речовин синтетичних канабіноїдів — так звані спайсі. Для терапевтичної мети я б категорично не радив їх використовувати. За хімічною структурою вони схожі на канабіноїди, але там буде більше проблем, ніж їх вирішення. Вживати не раджу.

Випускається також препарат у вигляді звичайного спрею для носа. Набіксімол (торгова марка «Сатівекс») застосовується для полегшення болю і спазмів, пов'язаних з розсіяним склерозом.

Вченим потрібно розв'язати руки

Канабіноїди — багатонадійні медичні препарати. Безумовно, дослідження необхідно продовжувати. Однак медичне застосування канабісу має ґрунтуватися на правилах доказової медицини, а не на рішеннях урядів, судів або демонстраціях любителів марихуани.

Слід шукати інші способи застосування марихуани — не куріння.

Напевно, прийшов момент, коли варто перевести канабіс зі списку 1 (це речовини, небезпечні для вживання, які не мають медичних властивостей, наприклад, амфетаміни) у список 2. У науці є серйозні докази медичного вживання канабісу, тому його перебування в цьому списку не має сенсу. Це розв'язало б руки дослідникам, допомогло б отримати більше доступу до продуктів канабісу, особливо з високою концентрацією канабідіола. Наскільки я знаю, ВООЗ вже цим питанням займається, розробляючи відповідний документ.

Коли обговорюється питання медичного вживання канабісу, піднімається дуже багато шуму: давайте канабісом лікувати рак, давайте не вдаватися до хіміотерапії, а всі почнуть курити марихуану... Для всього цього немає доказів. Політики приймають рішення замість фахівців. Люди, ангажовані з різними неурядовими рухами, ухвалюють важливі рішення, в яких абсолютно не розбираються, просто щоби потішити чиїсь політичні бажання.

Це питання потрібно залишити професіоналам, лікарям, дослідникам, щоб отримати відповідь, засновану на науці, а не ідеології чи політичних міркуваннях. На жаль, так відбувається всюди. Судячи з усього, так відбувається і в Україні. Цього допускати не можна. Абсолютно підтримую декриміналізацію використання речовин, для яких є доказова база з медичними цілями. Маю великі сумніви в розумності легалізації вільного ринку марихуани в контексті України та багатьох інших країн. Я поки не бачу доказів ефективності такого підходу. З іншого боку, ви живете у вільній країні — це вам вирішувати. Мені хочеться, щоб у вас були факти в голові, а не ідеологія. Жодних інших міркувань, окрім науки і блага пацієнтів.

Підготувала Оксана ШКЛЯРСЬКА