Польза марихуаны. О препаратах из каннабиса

https://racurs.ua/2344-takaya-raznaya-marihuana-o-mnogoobeschauschih-preparatah-iz-kannabisa-professor-kaliforniyskogo.html

Ракурс

В последние годы отношение к употреблению марихуаны в мире начало довольно быстро меняться. Оценили лечебные свойства конопли в Польше, официально разрешив в 2017 году медицинский каннабис (лат. Cannabis) для лечения пациентов. В конце 2018 года парламент Таиланда сделал народу «подарок на Новый год», проголосовав за легализацию медицинской марихуаны. Применение каннабиса как в медицинских целях, так и не совсем, частично разрешено в Испании, Италии, Португалии, Германии и Нидерландах.

В Украине каннабис входит в перечень наркотических и психотропных веществ, лечиться медицинской коноплей запрещено, более того — ее даже запрещено исследовать. А ведь лекарства, производимые из каннабиса, могут стать спасением для тех пациентов, которым не помогают существующие на рынке медицинские препараты.

Хотелось бы подчеркнуть, что следует различать понятия, связанные с уличными наркотиками, незаконным оборотом конопли и медицинским каннабисом, из которого изготавливают лекарства. В нашей стране нередки случаи, когда родственники больных раком, не вынося страданий близких, ищут «траву» на черном рынке, рискуя попасть в ряды преступников. Но разве боль родного человека сравнить с этим риском?

Законодательное урегулирование каннабиса в Украине

30 января 2019 года на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция с требованием «законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины», довольно быстро набравшая 25 тыс. голосов. Комитет ВР по правам человека поддержал электронную петицию и создал рабочую группу для разработки соответствующего проекта закона.

17‒19 апреля в Киеве проходила VIIежегодная международная научная конференция, темой этого года стала «Психиатрия XXI века: инновации в медицине зависимостей». В конференции приняли участие ученые, взрослые и детские психиатры, семейные врачи, психологи и другие специалисты. Как и в предыдущие годы, в столицу Украины приехали известные мировые эксперты в вопросах психического здоровья. «Ракурс» записал самые интересные лекции, первая из которых посвящена каннабису.

Справка Каннабис содержит в себе множество различных веществ — каннабиноидов. Самые известные среди них — тетрагидроканнабинол (THC), обладающий психотропным действием, а также каннабидиол (CBD), который психотропного действия не имеет.

«Применение лекарственных препаратов каннабиса — что мы знаем из науки?» — Игорь Куценок, профессор кафедры психиатрии Университета Калифорнии (Сан-Диего, США), директор Украинского и Центрально-Азиатского Центра обмена технологиями в сфере зависимостей ATTC:

— Основные медицинские эффекты каннабиноидов объясняются действием каннабидиола, а не THC — вещества, у которого есть психоактивное свойство. То есть вещества, из-за которого люди курят марихуану (им становится весело и приятно). У каннабидиола нет психотропных свойств. Это важно знать. Люди не использовали бы его с целью получить кайф.

Каннабидиол — один из многих алкалоидов каннабиса. Около 40% экстракта марихуаны содержит каннабидиол. Есть исследования, подтверждающие свойства каннабидиола как противовоспалительного вещества, его действие при обезболивании, тошноте — особенно у пациентов на химиотерапии. Каннабидиол может оказаться хорошим решением для пациентов, для которых ничего больше не работает.

Возникает вопрос: что именно дает терапевтический эффект? Сам каннабидиол или комбинация с THC? Каннабидиол сам по себе более эффективен. Поэтому свободное курение, производство и продажа марихуаны с целью терапевтического воздействия (марихуана с высокой концентрацией THC и не очень высокой концентрацией каннабидиола) особого смысла с медицинской точки зрения не имеют. Разве что с точки зрения получения кайфа.

Антидепрессивный эффект

Уверен, что вы видели публикации или утверждения, что продукты каннабиса можно использовать для лечения депрессий. Частично это верно, но только определенные формы. Судя по тому, что мы выяснили в ходе исследований, каннабифромен (CBC) и особенно каннабидиол (СBD) обладают очень серьезным антидепрессивным эффектом. Я бы не сказал, что у нас есть доказательства эффективности каннабиноидов при лечении депрессии, но эту область стоит продолжать исследовать. Данные пока многообещающие.

Шизофрения

Доказательств эффективности каннабиса при лечении шизофрении пока нет. Есть интересные исследования, иллюстрирующие вовлечение эндоканнабиноидной системы (естественная система рецепторов в мозге) в формировании шизофрении. Анандамид — один из типичных эндоканнабиноидных веществ, которые наш мозг производит. У пациентов с острым дебютом шизофрении концентрация анандамида в определенных зонах мозга значительно выше, чем у здоровых. Почему это происходит — мы пока еще не знаем.

Есть данные (я бы не назвал их доказательствами), показывающие, что каннабидиол уменьшает симптомы шизофрении. Это подтвердилось в нескольких исследованиях. Сравнивали каннабидиол с антипсихотиками, каннабидиол с точки зрения побочных явлений оказался лучше, например, не вызывал набора веса.

Означает ли это, что продукты каннабиса можно использовать для лечения шизофрении? Очень может быть. Пока доказательств нет. Если сейчас вам кто-то скажет — давайте курить марихуану, потому что она лечит шизофрению, — мягко говоря, это неправда.

Влияние на аппетит

У большой группы пациентов с нарушениями аппетита каннабиноиды оказались эффективными. Особенно в случае анорексических расстройств и катастрофической потери веса у больных СПИДом.

Эпилепсия

Это одно из относительно новых полей применения каннабидиола, особенно у детей с тяжелыми формами эпилепсии (по 20‒30 припадков в день). Таких детей очень трудно лечить, эта форма бывает резистентной, тяжело поддается терапии. Данные нескольких исследований показывают, что каннабидиол в этом отношении пока выглядит как наиболее эффективный способ лечения. Он не дает 100% эффективности, но пока лучше ничего нет.

Социальная фобия

Еще одна интересная сфера применения — использование у пациентов с социальной фобией. Есть специальный симулятор: пациента сажают перед экраном и имитируют публичное выступление — то, что у таких людей вызывает огромный страх. Судя по исследованиям, каннабидиол достаточно эффективен для лечения социальной фобии. Это очень трудно лечится, многие врачи знают, насколько инвалидизирующим может быть такое состояние. У меня был пациент — блестящий скрипач, который не состоялся из-за социальной фобии. Для него было катастрофой выйти на сцену и сыграть, а вот дома — пожалуйста. К сожалению, тогда еще не знали о каннабидиоле.

ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство

Есть несколько исследований, которые показывают, что у пациентов с ПТСР использование продуктов каннабиса приводит к снижению интенсивности флэшбэков (невольное оживление травматического опыта через необычайно яркие воспоминания, во время которых кажется, что страшная реальность из прошлого вторгается в настоящую жизнь. Например, воины АТО могут слышать взрывы, пытаются укрыться от воображаемых бомб и т. п.). Доказательством это назвать еще нельзя, но далее исследовать стоит. Негативных эффектов пока не наблюдалось. Сейчас проводится исследование по применению (вы удивитесь) очень низких доз ЛСД для лечения ПТСР. В ничтожных количествах, которые показывают определенную эффективность.

Резюме: все, что мы знаем о медицинском применении каннабиса

Продукты каннабиса, особенно с высокой концентрацией каннабидиола, достаточно эффективны у пациентов с рядом заболеваний, включая очень серьезные.

Каннабис эффективен у пациентов с нейропатическими болями, со спастической формой рассеянного склероза, с анорексией, терапевтически резистентной глаукомой. У пациентов на химиотерапии, у больных СПИДом (потеря веса). При некоторых тревожных состояниях, особенно социальной фобии. У детей с множественными эпилептическими припадками. Есть данные, которые показывают возможную эффективность каннабиноидов при лечении шизофрении.

Основные медицинские действия каннабиса объясняются концентрацией не ТHC, а каннабидиолов, у которых нет психоактивных свойств.

Противовоспалительные эффекты каннабиса требуют более глубокого изучения.

Как и любое лекарство, препараты из каннабиса имеют побочные действия. Основные — интеракция с другими лекарствами (взаимодействие), которые пациент принимает. У некоторых пациентов наблюдается изменение ферментов печени (пока мы не до конца понимаем, почему это происходит). У других бывает сонливость. Для тревожных пациентов это может оказаться плюсом.

Зависимость и синдром отмены

У людей, принимающих каннабидиол, зависимость никогда не разовьется, ведь у него нет психоактивного действия. По этой же причине не наблюдается симптомов отмены. У пациентов, которые просто курят марихуану, в большинстве случаев зависимость также не развивается. Вероятность зависимости не очень высока и составляет 9‒10%. Синдром отмены существует, клинически незначителен — иногда возникает бессонница, раздражительность. Это не имеет ничего общего, скажем, с опиоидным или алкогольным абстинентным синдромом. Лечения не требуется, все проходит само по себе.

Каннабис — технология применения

Одним из способов применения марихуаны является курение. Курение само по себе проблематично, потому что может вызвать побочные явления — от кашля до рака легких. Самая большая проблема: если какое-либо вещество используется путем курения, автоматически оно не может называться медикаментом. Для любого медикамента должна быть возможность дозирования. Люди курят по-разному, вдыхают по-разному, разная адсорбция. К тому же курят разные вещества, мы точно не знаем их концентрацию... Ввиду невозможности контролировать дозу это не является медикацией (медикаментозным лечением).

Существует устройство — вапоризатор. Аппарат нагревает листья каннабиса до определенной температуры, и каждое вдыхание даст строго определенное количество вещества. Этот способ употребления приближает каннабис к медикации.

Есть несколько видов препаратов на основе каннабиса. Часть из них — синтетические. Синтетические препараты на основе THC разрешены в США для лечения рвоты, тошноты и стимуляции аппетита (например, дронабинол разрешен для ВИЧ-инфицированных и при химиотерапии), нубилон применяется для больных раком и ВИЧ. Синтетические молекулы, подобные THC, не уступают по эффекту экстракту растения.

Есть большая группа веществ синтетических каннабиноидов — так называемые спайси. Для терапевтической цели я бы категорически не советовал их использовать. По химической структуре они похожи на каннабиноиды, но там будет больше проблем, чем их решения. Употреблять не советую.

Выпускается также препарат в виде обычного спрея для носа. Набиксимол (торговая марка «Сативекс») применяется для облегчения боли и спазмов, связанных с рассеянным склерозом.

Ученым нужно развязать руки

Каннабиноиды — многообещающие медицинские препараты. Безусловно, исследования необходимо продолжать. Однако медицинское применение каннабиса должно быть основано на правилах доказательной медицины, а не на решениях правительств, судов или демонстрациях любителей марихуаны.

Следует искать другие способы применения марихуаны — не курение.

Наверняка пришел момент, когда стоит перевести каннабис из списка 1 (это вещества, опасные для употребления и не имеющие медицинских свойств, например, амфетамины) в список 2. В науке есть серьезные доказательства медицинского употребления каннабиса, поэтому его нахождение в этом списке не имеет смысла. Это развязало бы руки исследователям, помогло бы получить больше доступа к продуктам каннабиса, особенно с высокой концентрацией каннабидиола. Насколько я знаю, ВОЗ уже этим вопросом занимается, разрабатывая соответствующий документ.

Когда обсуждается вопрос медицинского употребления каннабиса, поднимается очень много шума: давайте каннабисом лечить рак, давайте не заниматься химиотерапией, а все начнут курить марихуану... Для всего этого нет доказательств. Политики принимают решения вместо специалистов. Люди, ангажированные с различными неправительственными движениями, принимают важные решения, в которых совершенно не разбираются, просто чтобы утешить чьи-то политические желания.

Этот вопрос нужно оставить профессионалам, врачам, исследователям, чтобы получить ответ, основанный на науке, а не идеологии или политических соображениях. К сожалению, так происходит везде. Судя по всему, так происходит и в Украине. Этого допускать нельзя. Абсолютно поддерживаю декриминализацию использования веществ, для которых есть доказательная база с медицинскими целями. Очень сомневаюсь в разумности легализации свободного рынка марихуаны в контексте Украины и многих других стран. Я пока не вижу доказательств эффективности такого подхода. С другой стороны, вы живете в свободной стране — это вам решать. Мне хочется, чтобы у вас были факты в голове,а не идеология. Никаких других соображений, кроме науки и блага пациентов.

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ