Биткоин новости. Медицинская марихуана. Фото: bitcoin.com

https://racurs.ua/n121462-tyajelye-vremena-dlya-bitkoina-kitayskaya-kompaniya-promenyala-blokcheyn-na-marihuanu.html

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После сложной крипто-зимы китайская компания Grandshores Technology была вынуждена диверсифицировать свой бизнес и частично уйти от блокчейна. Фирма решила вложиться в производство каннабиса.

Изначально Grandshores Technology инвестировала средства в инфраструктуру и оборудование на основе блокчейна. Теперь же она решила приобрести 40-процентную долю в китайском производителе промышленной конопли Hangzhou Yupu Tading, пишет South China Morning Post.

Руководство компании в следующем году примет окончательное решение о том, станет ли производство промышленного и медицинского каннабиса основным направлением деятельности фирмы.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что ее новое подразделение в Ханчжоу подписало соглашение о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом конопли в провинции Хэйлунцзян для совместной разработки как минимум пяти разновидностей зародышевой плазмы конопли, по крайней мере два из которых разработаны в качестве лекарственного средства.

Hangzhou Yupu Trading имеет право использовать 1600 кг семян определенного вида каннабиса в год. Хэйлунцзян и Юньнань — единственные провинции в Китае, где разрешено выращивание промышленной конопли.

Вместе с тем в компании отмечают, что и блокчейн, и каннабис — это инвестиции в будущее.

Напомним, с середины ноября 2018 года курс биткоина начал стремительно падать.