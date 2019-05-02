Погода в Украине 3 мая: синоптики обещают солнце на юге и дожди на западе . Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 3 мая будет теплой. В восточных, центральных и западных областях пройдут дожди, а на юге ожидается солнце.

Температура воздуха на территории Украины ночью будет составлять 6−11° тепла, а днем ​​поднимется до 17−23° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 3 мая будет пасмурной, синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Температура воздуха ночью составит 8−10° выше нуля, а днем ​​поднимется до 18−20° тепла.

Во Львове 3 мая будет сильный дождь. Столбики термометров ночью будут достигать отметки 7−9° тепла, а днем ​​будут показывать 17−19° выше нуля.

Погода в Днепре 3 мая будет солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 7° до 9° тепла, а днем ​​поднимется до 18−20° выше нуля. В течение суток синоптики прогнозируют дожди.

В Харькове 3 мая ожидается тепло. Осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит 7−9° выше нуля, а днем ​​поднимется до 17−19° тепла.

Погода в Одессе 3 мая будет теплой и без осадков. Температура воздуха ночью составит 9−11° выше нуля, а днем ​​поднимется до 21−23° тепла.

Магнитные бури в Киеве 3 мая не ожидаются. Ранним утром будет краткосрочная слабая магнитная буря, которая быстро перетечет в небольшие возмущения.

Как ранее сообщалось, на западе сегодня ожидается солнечная погода.