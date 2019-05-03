Погоду в Украине обещают немного дождливую. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121511-pogoda-v-ukraine-na-4-maya-prognoziruut-kratkovremennyy-dojd-i-grozy-karta.html

Ракурс

Погода 4 мая в Украине, кроме востока и Крыма, будет дождливой. Местами ожидаются грозы.

Температура ночью покажет 5−10° тепла, а днем 16−21° выше нуля. В южных и восточных регионах страны воздух днем прогреется до 24°. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/сек. Порывы ветра и шквалы до 15−20 м/с прогнозируют в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 4 мая прогнозируется дождливая. Температура ночью около 8−10° тепла, днем 18−20° тепла.

Во Львове в субботу ожидается дождь в течение суток. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют днем дожди, ночью без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем столбики термометров покажут 18−20° выше нуля.

В Днепре 4 мая без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7−9° выше нуля, днем ожидается 20−22° тепла.

В Харькове в завтрашний выходной обещают дожди только днем. Температура ночью 2−7° тепла, днем 21−23° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах в ближайшие сутки возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью от 6−9° тепла, днем 8−13° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 мая будет относительно спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 3 мая погоду в Украине обещают теплую. В восточных, центральных и западных областях прогнозировали дожди, а температура воздуха должна днем прогреться до 17−23° выше нуля.