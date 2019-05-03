Международная федерация журналистов назвала самые опасные для СМИ страны мира, фото — BBC

https://racurs.ua/n121510-mejdunarodnaya-federaciya-jurnalistov-nazvala-samye-opasnye-dlya-smi-strany-mira-infografika.html

Ракурс

По данным Международной федерации журналистов (IFJ), в 2018 году при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 95 журналистов.

Этот показатель превышает данные 2017 года, но больше всего за последние годы работников СМИ погибли в 2006 году — 155 человек. Больше всего журналистов погибало тогда, когда бушевали конфликты в Ираке и Сирии.

Такие данные федерация обнародовала накануне Всемирного дня свободы прессы (3 мая). Это один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Одно из самых громких убийств журналистов, произошедших в прошлом году, — гибель Джамаля Хашогги. Его убили в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции.

Афганистан остается одной из самых смертоносных стран для журналистов. В прошлом году здесь были убиты 15 работников СМИ. Девять из них погибли во время теракта в Кабуле после того, как приехали на место происшествия, чтобы сообщить о том, что произошло. В этот тмомент смертник взорвал еще одно устройство.

В Мексике в 2018 году убито 11, а в Сирии и Йемене — по восемь журналистов. В США в прошлом году погибли пять работников СМИ. Это произошло во время нападения на офис газеты Capital Gazette в Мэриленде.

Важными факторами, которые легализируют насилие к журналистам, являются растущая нетерпимость к открытости, популизм, а также коррупция и общий уровень преступности в той или иной стране.

Примерно 240 журналистов по всему миру сидят в тюрьмах. Больше других в преследовании журналистов отличились Турция и Китай — там за решеткой находятся 68 и 47 человек соответственно. В Египте арестованы 25, а в Саудовской Аравии и Эритрее по 16 журналистов.