Убийство Хашогги. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n120222-ubiystvo-hashoggi-detyam-jurnalista-predostavili-nedvijimost-i-naznachili-ejemesyachnye-vyplaty.html

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Детям убитого в начале октября 2018 года журналиста Джамаля Хашогги власти Саудовской Аравии назначили ежемесячные пятизначные выплаты.

Правительство страны назначило указанные выплаты, чтобы два сына и две дочери проявляли сдержанность в публичных высказываниях относительно убийства их отца, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Также детям убитого журналиста предоставили дорогую недвижимость, а после завершения судебного процесса, ожидается, что каждый из детей получит одноразовые выплаты в размере 10 млн долл.

Стоит отметить, что прежде дети убитого журналиста не делали никаких резких или критичных высказываний относительно властей Саудовской Аравии.

В то же время, один из чиновников опровергает указанную информацию. По его словам, назначение выплат детям Хашогги является частью культуры и направлены на поддержку жертв преступлений.

Напомним, колумниста газеты The Washington Post убили в октябре 2018 года не территории посольства Саудовской Аравии в Турции.