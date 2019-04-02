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Убийство Хашогги. Фото: ИноСМИ
Убийство Хашогги: Саудовская Аравия назначила ежемесячные выплаты детям журналиста — СМИhttps://racurs.ua/n120222-ubiystvo-hashoggi-detyam-jurnalista-predostavili-nedvijimost-i-naznachili-ejemesyachnye-vyplaty.htmlРакурс
Детям убитого в начале октября 2018 года журналиста Джамаля Хашогги власти Саудовской Аравии назначили ежемесячные пятизначные выплаты.
Правительство страны назначило указанные выплаты, чтобы два сына и две дочери проявляли сдержанность в публичных высказываниях относительно убийства их отца, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в правительстве страны.
Также детям убитого журналиста предоставили дорогую недвижимость, а после завершения судебного процесса, ожидается, что каждый из детей получит одноразовые выплаты в размере 10 млн долл.
Стоит отметить, что прежде дети убитого журналиста не делали никаких резких или критичных высказываний относительно властей Саудовской Аравии.
В то же время, один из чиновников опровергает указанную информацию. По его словам, назначение выплат детям Хашогги является частью культуры и направлены на поддержку жертв преступлений.
Напомним, колумниста газеты The Washington Post убили в октябре 2018 года не территории посольства Саудовской Аравии в Турции.
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