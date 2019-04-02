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Взрыв произошел из-за утечки газа

Более 60-ти человек получили ранения в результате взрыва на похоронах в Китае

2 апр 2019, 09:35
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Не менее 66-ти человек получили ранения в результаты взрыва газового баллона на похоронах на северо-востоке Китая.

Инцидент произошел в городе Бачжоу (провинция Хэбэй), сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что пострадавшие получили ожоговые ранения. У некоторых из них — тяжелые ожоги, но точное их число власти не сообщают.

Все пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Взрыв произошел уже после завершения церемонии погребения усопшего, когда участники мероприятия сели ужинать, чтобы попрощаться с ним.

Сообщается, что причиной взрыва стала утечка газа из баллона. Местные правоохранители задержали двух человек.

Напомним, вчера китайские власти сообщили об обнаружении тел 27-ми погибших пожарных, участвовавших в борьбе с лесным пожаром в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая. Пожарные исчезли во второй половине дня в воскресенье, когда направление ветра неожиданно изменилось, что привело к воспламенению лесного массива в горной местности. Также обнаружены тела трех местных жителей.


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