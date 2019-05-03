Юная украинка поразила патриотическим тату. Фото: infa.ua

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Ракурс

Патриотическая татуировка юной девушки, которая живет практически на линии фронта на Донбассе, поразила украинцев.

Ученица проживает в селе всего в 1,5 км от линии фронта на украинском Востоке. Она набила на руке татуировку с Гербом Украины и совсем не боится ее демонстрировать. Об этом сообщил волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

«Тату школьницы. В полутора километрах от позиций сепаратистов. Живет в селе, которое обстреливают в среднем пару раз в неделю. Не боится фотографироваться, просто не накрашена. Но тату я зафиксировал. Мало кто поймет, поэтому просто листайте дальше», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2018 года в Украине состоялся флешмоб «желто-голубой кораблик на елку». Участники флешмоба вынуждены были украсить новогоднее дерево 24-мя бумажными корабликами желтого и голубого цветов в память о 24-х военнопленных моряках ВМС Украины, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы.