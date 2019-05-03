Новости науки: в Китае найден череп древнего человека, несущий ряд черт современных людей

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Ракурс

Череп древнего человека, обнаруженный в ходе раскопок разрушенной пещеры на юго-востоке Китая наряду с останками животных и каменных инструментов, позволил ученым выяснить многие детали анатомии.

Исследователь Лю и его коллеги из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук отмечают, что некоторые особенности практически полного черепа HLD6 (Hualongdong 6, «Хуалундун-6»), возраст которого оценивается примерно в 300 тыс. лет, сближают его с другими древними образцами, найденными на юго-востоке Азии. Речь идет о низком, широком своде черепа, широких носовых впадинах и уменьшенных третьих молярах в челюсти, пишет Naked science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PNAS.

В то же время, по мнению ученых, целый ряд черт черепа HLD6 являются переходными от древних к анатомически современным людям. К примеру, форма лица его уже была сравнительно плоской, начал появляться подбородочный выступ — уникальная особенность сапиенсов, несвойственная таким близким родственникам, как неандертальцы.

Напомним, несколько лет назад, при раскопках на территории китайской провинции Хэнань, были обнаружены фрагменты черепов возрастом около 100 тыс. лет, сохранившие целую мозаику черт, характерных для архаичных Homo, неандертальцев и сапиенсов современного типа. Также в этом регионе находили останки Homo erectus возрастом свыше 1,6 млн лет.

Последняя находка HLD6 контрастирует с общепринятой теорией «недавнего африканского происхождения современного человека», согласно которой сапиенсы появились на западной оконечности Африки 200−300 тыс. лет назад, а затем расселились по Евразии.

Череп HLD6, по мнению некоторых ученых, указывает на то, что практически отвергнутая гипотеза мультирегионального происхождения, согласно которой развитие современных людей шло в различных регионах планеты в сравнительной изоляции, не является полностью ошибочной. Не исключено, что архаические Homo erectus покинули Африку еще свыше 2 млн лет назад, а их потомки в отдельных популяциях развились в современных людей до встречи с сапиенсами, пришедшими из Африки.

Ранее сообщалось, что результаты ДНК-анализа показывают, что первые люди современного типа появились на Земле более 300 тыс. лет назад.