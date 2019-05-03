Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости науки: в Китае найден череп древнего человека, несущий ряд черт современных людей

По-новому взглянуть на происхождение человека заставляет череп из Китая возрастом 300 тыс. лет (ФОТО)

3 мая 2019, 14:28
999

Череп древнего человека, обнаруженный в ходе раскопок разрушенной пещеры на юго-востоке Китая наряду с останками животных и каменных инструментов, позволил ученым выяснить многие детали анатомии.

Исследователь Лю и его коллеги из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук отмечают, что некоторые особенности практически полного черепа HLD6 (Hualongdong 6, «Хуалундун-6»), возраст которого оценивается примерно в 300 тыс. лет, сближают его с другими древними образцами, найденными на юго-востоке Азии. Речь идет о низком, широком своде черепа, широких носовых впадинах и уменьшенных третьих молярах в челюсти, пишет Naked science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PNAS.

В то же время, по мнению ученых, целый ряд черт черепа HLD6 являются переходными от древних к анатомически современным людям. К примеру, форма лица его уже была сравнительно плоской, начал появляться подбородочный выступ — уникальная особенность сапиенсов, несвойственная таким близким родственникам, как неандертальцы.

По-новому взглянуть на происхождение человека заставляет череп из Китая возрастом 300 тыс. лет / Фото: pnas.org

Напомним, несколько лет назад, при раскопках на территории китайской провинции Хэнань, были обнаружены фрагменты черепов возрастом около 100 тыс. лет, сохранившие целую мозаику черт, характерных для архаичных Homo, неандертальцев и сапиенсов современного типа. Также в этом регионе находили останки Homo erectus возрастом свыше 1,6 млн лет.

Последняя находка HLD6 контрастирует с общепринятой теорией «недавнего африканского происхождения современного человека», согласно которой сапиенсы появились на западной оконечности Африки 200−300 тыс. лет назад, а затем расселились по Евразии.

По-новому взглянуть на происхождение человека заставляет череп из Китая возрастом 300 тыс. лет / Фото: pnas.org

Череп HLD6, по мнению некоторых ученых, указывает на то, что практически отвергнутая гипотеза мультирегионального происхождения, согласно которой развитие современных людей шло в различных регионах планеты в сравнительной изоляции, не является полностью ошибочной. Не исключено, что архаические Homo erectus покинули Африку еще свыше 2 млн лет назад, а их потомки в отдельных популяциях развились в современных людей до встречи с сапиенсами, пришедшими из Африки.

По-новому взглянуть на происхождение человека заставляет череп из Китая возрастом 300 тыс. лет / Фото: pnas.org

Ранее сообщалось, что результаты ДНК-анализа показывают, что первые люди современного типа появились на Земле более 300 тыс. лет назад.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...