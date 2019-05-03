Новини науки: у Китаї знайдено череп древньої людини, що має низку рис сучасних людей

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Череп стародавньої людини, виявлений під час розкопок зруйнованої печери на південному сході Китаю поряд з останками тварин та кам’яних інструментів, дозволив вченим з’ясувати багато деталей анатомії.

Дослідник Лю разом із колегами з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук констатують, що деякі особливості практично повного черепа HLD6 (Hualongdong 6, «Хуалундун-6»), вік якого оцінюється приблизно у 300 тис. років, зближують його з іншими стародавніми зразками, знайденими на південному сході Азії. Йдеться про низький, широкий купол черепа, широкі носові западини і зменшені треті моляри у щелепі, пише Naked science з посиланням на статтю, опубліковану в журналі PNAS.

Водночас, на думку вчених, цілий ряд рис черепа HLD6 є перехідними від древніх до анатомічно сучасних людей. Наприклад, форма обличчя його вже була порівняно пласкою, почав з’являтися виступ підборіддя — унікальна особливість сапієнсів, невластива таким близьким родичам як неандертальці.

Нагадаємо, кілька років тому, під час розкопок на території китайської провінції Хенань, було виявлено фрагменти черепів віком близько 100 тис. років, що зберегли мозаїку рис, характерних для архаїчних Homo, неандертальців і сапієнсів сучасного типу. Також в цьому регіоні знаходили останки Homo erectus віком понад 1,6 млн років.

Остання знахідка HLD6 контрастує із загальноприйнятою теорією «недавнього африканського походження сучасної людини», згідно з якою сапієнси з’явилися на західному краю Африки 200−300 тис. років тому, а потім розселилися по Євразії.

Череп HLD6, на думку деяких вчених, вказує на те, що практично відкинута гіпотеза мультирегіонального походження, згідно з якою розвиток сучасних людей тривав у різних регіонах планети в порівняльній ізоляції, не є повністю помилковою. Не виключено, що архаїчні Homo erectus покинули Африку ще понад 2 млн років тому, а їхні нащадки в окремих популяціях розвинулися в сучасних людей до зустрічі з сапієнсами, які прийшли з Африки.

Раніше повідомлялося, що результати ДНК-аналізу показують, що перші люди сучасного типу з’явилися на Землі понад 300 тис. років тому.