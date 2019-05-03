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Ракурс
Юна українка вразила патріотичним тату. Фото: infa.ua

Юна українка з Донбасу вразила соцмережі патріотичним татуюванням (ФОТО)

3 тра 2019, 14:55
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Патріотичне татуювання юної дівчини, яка живе практично на лінії фронту на Донбасі, вразило українців.

Учениця проживає в селі всього за 1,5 км від лінії фронту на українському Сході. Вона набила на руці татуювання з Гербом України та зовсім не боїться його демонструвати. Про це повідомив волонтер Тім Златкін на власній сторінці у Facebook.

«Тату школярки. За півтора кілометри від позицій сепаратистів. Живе в селі, яке обстрілюють в середньому пару раз в тиждень. Не боїться фотографуватися, просто не нафарбована. Але тату я зафіксував. Мало хто зрозуміє, тому просто гортайте далі», — йдеться у повідомленні.

Фото: Тім Златкін у Facebook

Фото: Тім Златкін у Facebook

Нагадаємо, наприкінці 2018 року в Україні відбувся флешмоб «жовто-блакитний кораблик на ялинку». Учасники флешмобу змушені були прикрасити новорічне дерево 24-ма паперовими корабликами жовтого та блакитного кольорів на згадку про 24-х військовополонених моряків ВМС України, яких незаконно утримують в СІЗО Москви.

Джерело: Ракурс


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