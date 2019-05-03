Юна українка вразила патріотичним тату. Фото: infa.ua

https://racurs.ua/ua/n121509-una-ukrayinka-z-donbasu-vrazyla-socmereji-patriotychnym-tatuuvannyam-foto.html

Ракурс

Патріотичне татуювання юної дівчини, яка живе практично на лінії фронту на Донбасі, вразило українців.

Учениця проживає в селі всього за 1,5 км від лінії фронту на українському Сході. Вона набила на руці татуювання з Гербом України та зовсім не боїться його демонструвати. Про це повідомив волонтер Тім Златкін на власній сторінці у Facebook.

«Тату школярки. За півтора кілометри від позицій сепаратистів. Живе в селі, яке обстрілюють в середньому пару раз в тиждень. Не боїться фотографуватися, просто не нафарбована. Але тату я зафіксував. Мало хто зрозуміє, тому просто гортайте далі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року в Україні відбувся флешмоб «жовто-блакитний кораблик на ялинку». Учасники флешмобу змушені були прикрасити новорічне дерево 24-ма паперовими корабликами жовтого та блакитного кольорів на згадку про 24-х військовополонених моряків ВМС України, яких незаконно утримують в СІЗО Москви.