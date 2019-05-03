Міжнародна федерація журналістів назвала найнебезпечніші для журналістів країни світу, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n121510-mijnarodna-federaciya-jurnalistiv-nazvala-naynebezpechnishi-dlya-jurnalistiv-krayiny-svitu.html

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За даними Міжнародної федерації журналістів (IFJ), у 2018 році під час виконання професійних обов’язків було вбито 95 журналістів.

Цей показник перевищує дані 2017 року, але найбільше за останні роки працівників ЗМІ загинуло у 2006 році — 155 осіб. Найбільше журналістів гинуло тоді, коли бушували конфлікти в Іраку та Сирії.

Такі дані федерація оприлюднила напередодні Всесвітнього дня свободи преси (3 травня). Це один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй.

Одне з найгучніших вбивств журналістів, які сталося торік, — загибель Джамаля Хашоггі. Його убили в жовтні у генконсульстві Саудівської Аравії в Туреччині.

Афганістан залишається однією з найбільш смертоносних країн для журналістів. Торік тут було вбито 15 працівників ЗМІ. Дев’ять з них загинули під час теракту в Кабулі після того, як приїхали на місце події, аби повідомити про те, що сталося. У цей момент смертник підірвав ще один пристрій.

У Мексиці в 2018 році вбито 11, а в Сирії і Ємені — по вісім журналістів. У США торік загинули п’ятеро працівників ЗМІ. Це сталося під час нападу на офіс газети Capital Gazette в Меріленді.

Важливими факторами, які толерують насилля до журналістів, є зростаюча нетерпимість до відкритості, популізм, а також корупція і загальний рівень злочинності в тій чи іншій країні.

Приблизно 240 журналістів по всьому світу сидять в тюрмах. Найбільше щодо переслідувань журналістів відзначилися Туреччина і Китай — там за ґратами перебувають 68 і 47 осіб відповідно. У Єгипті ув’язнено 25, а в Саудівській Аравії та Еритреї по 16 журналістів.