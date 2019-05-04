Ізраїль завдав удару по сектору Газа, є загиблий

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Військові сили Ізраїлю завдали удару у відповідь по бойовиках із Сектора Газа. В результаті атаки загинув 22-річний палестинець.

В суботу бойовики випустили десять ракет у бік Ізраїлю. Військові відбили атаку і завдали удару у відповідь. Про це повідомляє Reuters.

Військові Ізраїлю запевняють, що атака була необхідна, так як за останній час бойовики випустили більше 90 ракет по містах і селах країни.

У п’ятницю в результаті попереднього авіаудару Ізраїлю було вбито двох бойовиків угруповання ХАМАС. В Ізраїлі заявляють, що днем ​​раніше під час стрілянини двоє їхніх солдатів отримали поранення.

Тим часом представники сектора Газа наполягають, що в п’ятницю ізраїльські військові застрелили двох учасників щотижневих акцій протесту.

У Міністерстві освіти Палестини заявили, що змушені евакуювати школи в тих районах, які регулярно піддаються бомбардуванню з боку Ізраїлю.

Спалахи насильства відбуваються напередодні Дня незалежності Ізраїлю і священного місяця Рамадан.

У Газі проживає близько двох мільйонів палестинців, а економіка сектора значно постраждала від багатьох років блокади, а також через скорочення іноземної допомоги. За даними Світового банку, безробіття становить 52%, а рівень бідності весь час зростає.

У свою чергу Ізраїль заявляє, що блокада потребна для запобігання транспортування зброї.

Як раніше повідомлялося, на початку квітня Ізраїль обстріляв позиції бойовиків.