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Ізраїль завдав удару по сектору Газа, є загиблий
Ізраїль завдав удару по сектору Газа, є загиблийhttps://racurs.ua/ua/n121538-izrayil-zavdav-udaru-po-sektoru-gaza-ie-zagyblyy.htmlРакурс
Військові сили Ізраїлю завдали удару у відповідь по бойовиках із Сектора Газа. В результаті атаки загинув 22-річний палестинець.
В суботу бойовики випустили десять ракет у бік Ізраїлю. Військові відбили атаку і завдали удару у відповідь. Про це повідомляє Reuters.
Військові Ізраїлю запевняють, що атака була необхідна, так як за останній час бойовики випустили більше 90 ракет по містах і селах країни.
У п’ятницю в результаті попереднього авіаудару Ізраїлю було вбито двох бойовиків угруповання ХАМАС. В Ізраїлі заявляють, що днем раніше під час стрілянини двоє їхніх солдатів отримали поранення.
Тим часом представники сектора Газа наполягають, що в п’ятницю ізраїльські військові застрелили двох учасників щотижневих акцій протесту.
У Міністерстві освіти Палестини заявили, що змушені евакуювати школи в тих районах, які регулярно піддаються бомбардуванню з боку Ізраїлю.
Спалахи насильства відбуваються напередодні Дня незалежності Ізраїлю і священного місяця Рамадан.
У Газі проживає близько двох мільйонів палестинців, а економіка сектора значно постраждала від багатьох років блокади, а також через скорочення іноземної допомоги. За даними Світового банку, безробіття становить 52%, а рівень бідності весь час зростає.
У свою чергу Ізраїль заявляє, що блокада потребна для запобігання транспортування зброї.
Як раніше повідомлялося, на початку квітня Ізраїль обстріляв позиції бойовиків.
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