Ракета Falcon 9 вивела на орбіту вантажний космічний корабель Dragon. Фото: twitter/SpaceX

https://racurs.ua/ua/n121539-raketa-falcon-9-vyvela-na-orbitu-vantajnyy-kosmichnyy-korabel-dragon-video.html

Ракурс

У США запустили ракету носій Falcon 9. Вона вивела на орбіту космічний вантажний корабель від американської компанії SpaceX Dragon.

На кораблі відправили провізію, обладнання та прилади на міжнародну космічну станцію. Стиковка очікується 6 травня. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на своїй сторінці в Twitter.

Після запуску багаторазова ступінь Falcon 9 приводнилася на плавучій платформі в Атлантиці. На самому кораблі відкрилися сонячні батареї, які послужать для нього джерелом енергії.

Стикуванням з МКС будуть керувати американець Нік Хейг і канадець Давид Сен-Жак. Корабель захоплять рукою-маніпулятором МКС і потім корабель приєднають до американського сегменту Harmony.

Раніше запуск цього вантажного корабля планували на 25 квітня, але через проблеми на станції його відклали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час випробування космічного корабля SpaceX Crew Dragon в США стався вибух.