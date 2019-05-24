Глава АП Андрей Богдан. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/n122300-novaya-vlast-schitaet-rossiu-agressorom-no-s-kremlem-nujno-dogovarivatsya-bogdan.html

Ракурс

Украина признает Россию страной-агрессором и во время переговоров о мире между этими странами.

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Однако с Москвой все же нужно договариваться, чтобы добиться мира на Донбассе и вернуть военнопленных, заложников и политических заключенных. Новая власть отмечает, что полуостров Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей — это украинская территория. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

Если хотите мира — разговаривать надо. Президент Порошенко вел переговоры с Путиным и неоднократно. Мы считаем, что Россия — страна-агрессор. Мы считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором надо разговаривать. Смысл в переговорах с Россией — хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда. А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они разговаривают и на украинском, и на русском языках, — заявил Богдан.

При этом глава АП не ответил, будет ли Киев вести переговоры напрямую с представителями незаконных формирований ЛНР и ДНР. Богдан отметил, что оккупанты на Донбассе не самостоятельны, а РФ все-равно когда-то согласится на мир.

Ранее глава Администрации Андрей Богдан заявлял, что власти рассматривают возможность вынесения на всенародный референдум заключения мирных договоренностей с Россией. По словам Богдана, вопрос мира с агрессором должны решать не только президент и депутаты, но и народ Украины.

Напомним, 23 мая перед выступлением на конференции IForum в Киеве новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.