"Слуга народа": россиянам выключили сериал с Зеленским, фото — кадр из фильма

https://racurs.ua/n122299-rossiyanam-vykluchili-serial-sluga-naroda.html

Ракурс

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.

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«Это временная мера», — сообщил «Ведомостям» Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала.

Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро решится, — отметил он.

О каких именно вопросах идет речь, Пушкин не уточнил. По состоянию на вечер 23 мая сериал «Слуга народа» недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако доступен на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов (всего — 51 серия). Премьера третьего сезона состоялась накануне первого тура президентских выборов в Украине — 27 марта. В основе сериала — история об обычном учителе истории Василие Голобородько (его сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете стал президентом Украины.

В Украине сериал посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» — 98 млн человек. В 2017 году права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник — бывший президент страны Петр Порошенко — получил 24,45% голосов.

Президент Зеленский назначил на ответственные должности в своей администрации нескольких лиц, причастных к созданию сериала «Слуга народа», а руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова — первым заместителем председателя СБУ.