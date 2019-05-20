Феномен успеха Зеленского исследовали в фильме. Фото: АП

https://racurs.ua/n122151-fenomen-uspeha-zelenskogo-issledovali-v-filme-video.html

Ракурс

Феномен успеха президента Украины Владимира Зеленского рассмотрели в фильме «Зе! От Кривбасса до Донбасса». Журналисты отправились в Киев и Кривой Рог, чтобы пообщаться со знакомыми политика.

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Фильм о Владимире Зеленском начали снимать еще во время предвыборной кампании. Тогда Илья Жегулев и Сергей Ерженко отправились в свое путешествие за информацией. Об этом сообщается на сайте «Медуза».

Интерес к Зеленскому вызвала его биография. Молодой человек вырос в Кривом Роге, а затем прославился в КВН в Москве. Затем он вернулся в украинскую столицу и создал собственную комедийную студию «Квартал 95».

Спустя годы политик сыграл роль президента в сериале «Слуга народа» и быстро стал фаворитом предвыборной гонки. Во время съемки фильма, журналисты общались с друзьями, учителями и коллегами Зеленского, чтобы понять, как молодой человек из Кривбасса смог стать президентом Украины.

Фильм снимала студия документального кино «Черный флаг», которая начала свою деятельность этой весной.

Как ранее сообщал «Ракурс», жена президента Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию Владимира Зеленского в наряде от украинского дизайнера.