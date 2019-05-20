Феномен успіху Зеленського досліджували в фільмі. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n122151-fenomen-uspihu-zelenskogo-doslidjuvaly-v-filmi-video.html

Ракурс

Феномен успіху президента України Володимира Зеленського розглянули у фільмі «Зе! Від Кривбасу до Донбасу». Журналісти вирушили до Києва і Кривого Рогу, щоб поспілкуватися зі знайомими політика.

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Фільм про Володимира Зеленського почали знімати ще під час передвиборної кампанії. Тоді Ілля Жегулев і Сергій Ерженко вирушили в свою подорож за інформацією. Про це повідомляється на сайті «Медуза».

Інтерес до Зеленського викликала його біографія. Молодий чоловік виріс в Кривому Розі, а потім прославився в КВН в Москві. Потім він повернувся в українську столицю і створив власну комедійну студію «Квартал 95».

Через роки політик зіграв роль президента в серіалі «Слуга народу» і швидко став фаворитом передвиборної гонки. Під час зйомки фільму, журналісти спілкувалися з друзями, вчителями та колегами Зеленського, щоб зрозуміти, як молодий чоловік з Кривбасу зміг стати президентом України.

Фільм знімала студія документального кіно «Чорний прапор», яка розпочала свою діяльність цієї весни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», дружина президента України Олена Зеленська прийшла на інавгурацію Володимира Зеленського в наряді від українського дизайнера.