Суд залишив екс-суддю Чорнобука під вартою. Фото: Кременчук Тудей

https://racurs.ua/ua/n122150-sud-zalyshyv-pid-vartou-pidozruvanogo-v-derjavniy-zradi-krymskogo-suddu-chornobuka.html

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Суддю Валерія Чорнобука, якого Генпрокуратура підозрює в державній зраді, залишили під вартою.

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Голосіївський райсуд Києва сьогодні ухвалив рішення продовжити екс-голові Апеляційного суду Криму запобіжний захід у виді взяття під варту. Чорнобук залишиться в СІЗО щонайменше до 27 червня. Про це 20 травня повідомляє «Громадське».

Як відомо, попередній термін запобіжного заходу спливав 24 травня.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Чорнобук у 2014 році закликав кримські суди здійснювати правосуддя на підставі законодавства Російської Федерації, просив місцевих суддів вивчати російське законодавство та ставати громадянами РФ. Екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Чорнобук підозри у державній зраді відкидає.

Чорнобука затримали в Києві 3 листопада 2018 року. А вже 5 листопада 2018 року його взяли під варту. У грудні 2018 року Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про подовження терміну тримання під вартою судді Валерію Чорнобуку, якого підозрюють у державній зраді.