Суд оставил экс-судью Чернобука под стражей. Фото: Кременчук Тудей

https://racurs.ua/n122150-sud-ostavil-pod-strajey-podozrevaemogo-v-gosudarstvennoy-izmene-krymskogo-sudu-chernobuka.html

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Судью Валерия Чернобука, которого Генпрокуратура подозревает в государственной измене, оставили под стражей.

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Голосеевский райсуд Киева сегодня принял решение продлить экс-главе Апелляционного суда Крыма меру пресечения в виде взятия под стражу. Чернобук останется в СИЗО минимум до 27 июня. Об этом 20 мая сообщает «Громадське».

Как известно, предыдущий срок меры пресечения истекал 24 мая.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Чернобук в 2014 году призвал крымские суды осуществлять правосудие на основании законодательства Российской Федерации, просил местных судей изучать российское законодательство и становиться гражданами РФ. Экс-председателю Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Чернобук подозрения в государственной измене отвергает.

Чернобука задержали в Киеве 3 ноября 2018 года. А уже 5 ноября 2018 года его взяли под стражу. В декабре 2018 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым о продлении срока содержания под стражей судье Валерию Чорнобуку, которого подозревают в государственной измене.