Самый богатый афроамериканец миллиардер Роберт Смит оплатил долги 400 студентов. Молодые люди взяли кредиты на образование, но не могли их выплатить.

Инвестор произнес торжественную речь в Атланте на выпускном вечере студентов в Морхауз-колледже, а затем огласил шокирующую новость. Об этом сообщает американское издание CNN.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019#MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT