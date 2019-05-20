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Ракурс
В США миллиардер оплатил долги за учебу 400 студентов. Фото: share.america

В США миллиардер оплатил долги за учебу 400 студентов (ВИДЕО)

20 мая 2019, 18:37
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Самый богатый афроамериканец миллиардер Роберт Смит оплатил долги 400 студентов. Молодые люди взяли кредиты на образование, но не могли их выплатить.

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Инвестор произнес торжественную речь в Атланте на выпускном вечере студентов в Морхауз-колледже, а затем огласил шокирующую новость. Об этом сообщает американское издание CNN.

Морхауз колледж является 155-летним мужским колледжем, а с 1960-го он, в основном, принимает чернокожих студентов. Его окончило множество знаменитых личностей, среди которых Мартин Лютер Кинг.

Получение высшего образование в США является роскошью, для которой студенты берут кредиты. В этом году таких набралось 44 млн человек, а их долг составляет 1,5 трлн долл.

Роберт Смит инвестирует в компании, которые занимаются программным обеспечением и технологиями. Его капитальные вложения составляют 46 млрд долл.

В 2016 году Корнельский университет переименовал свою школу химической и биомолекулярной инженерии в честь инвестора за пожертвование в размере 50 млн долл. Также он регулярно жертвует миллионы долларов на исследование рака и искусство.

У Смита есть свой фонд, который направлен на раздачу грантов для защиты прав человека, окружающей среды, развития музыки, сохранения афроамериканского опыта и поддержки американского предпринимательства.

Как ранее сообщалось, в апреле французский миллиардер пожертвовал 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

Источник: Ракурс


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