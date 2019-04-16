Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: SFGate

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На восстановление Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), который был значительно разрушен в результате пожара, французский миллиардер Франсуа Анри-Пино пожертвует 100 млн евро.

Франсуа-Анри Пино заявил, что он вместе с отцом выделит из фондов компании Artemis вышеуказанную сумму. Олигарх отметил, что желает, как можно скорее восстановить драгоценность наследия народа Франции и надеется, что этих средств хватит на ремонт. Об этом 16 апреля сообщает SkyNews.

«Эта трагедия потрясла всех нашу нацию, а также тех, кто понимает духовные ценности», — отметил Аль-Пино.

По информации СМИ, семья бизнесмена довольно богатая. Пино владеют компаниями Artemis и Kering, которому принадлежит аукционный дом Christie’s. Также эта семья является собственником брендов одежды Gucci и Yves Saint Laurent.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля спасатели смогли потушить пожар в соборе Парижской Богоматери. Пожарные боролись с огнем в течение девяти часов. В результате мощного пожара в соборе частично обрушилась крыша, упал шпиль. Во время борьбы с пламенем серьезно пострадал пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный в пожаре собор. Он заявил, что с 16 апреля начнет кампанию по сбору средств на восстановление средневекового храма. Французский лидер отметил, что «национальная система пожертвований будет выходить за пределы страны».