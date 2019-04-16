В селе под Киевом, в котором живет Зеленский, задержали вооруженную банду

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Ракурс

В селе Иванковичи под Киевом, в котором проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, вечером 15 апреля со стрельбой задержали вооруженную банду, которая готовила преступление против криминального авторитета.

Правоохранители схватили трех человек, которые, предположительно, готовили преступление против известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц, сообщила 16 апреля в Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Вооруженная банда при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Инцидент произошел в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов.

Сарган сообщила, что после этого в СМИ сообщили о готовящемся покушении на Зеленского. Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что в правоохранительных органах «отсутствует какая-либо информация относителльно подготовки задержанными преступления в отношении кандидата в президенты».

Правоохранители готовят ходатайство об избрании задержанным меры пресечения. Нацполиция проводит обыски по нескольким адресам.