У селі під Києвом, в якому живе Зеленський, затримали озброєну банду

https://racurs.ua/ua/n120795-strilyanyna-poblyzu-sela-pid-kyievom-v-yakomu-jyve-zelenskyy-genprokuratura-povidomyla-podrobyci.html

Ракурс

У селі Іванковичі під Києвом, в якому мешкає кандидат у президенти України Володимир Зеленський, увечері 15 квітня зі стріляниною затримали озброєну банду, яка готувала злочин проти кримінального авторитета.

Правоохоронці схопили трьох осіб, які, як припускають, готували злочин проти відомого в злочинному світі авторитета на замовлення поки невстановлених осіб, повідомила 16 квітня у Фейсбук прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Озброєна банда під час затримання чинила опір працівникам поліції. Інцидент відбувся в лісі, поруч з дорогою, яка веде до села Іванковичі. Правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси різних типів.

Сарган повідомила, що після цього в ЗМІ повідомили про ймовірний замах на Зеленського. Прес-секретар генпрокурора заявила, що в правоохоронних органах «відсутня будь-яка інформація щодо готування затриманими злочину стосовно кандидата».

Правоохоронці готують клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів. Нацполіція проводить обшуки за кількома адресами.