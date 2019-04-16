Пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Фото: SFGate

https://racurs.ua/ua/n120796-na-vidnovlennya-soboru-paryzkoyi-bogomateri-francuzkyy-milyarder-pojertvuie-100-mln-ievro.html

Ракурс

На відновлення Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який був значно зруйнований внаслідок пожежі, французький мільярдер Франсуа Анрі-Піно пожертвує 100 млн євро.

Франсуа-Анрі Піно заявив, що він разом із батьком виділить із фондів компанії Artemis вищевказану суму. Олігарх зазначив, що бажає якомога швидше відновити дорогоцінність спадку народу Франції й сподівається, що цих коштів вистачить на ремонт. Про це 16 квітня повідомляє SkyNews.

«Ця трагедія вразила всіх нашу націю, а також тих, хто розуміє духовні цінності», — зазначив Аль-Піно.

За інформацією ЗМІ, родина бізнесмена доволі багата. Піно володіють компаніями Artemis і Kering, яким належить аукціонний дім Christie’s. Також ця родина є влансиком брендів одягу Gucci і Yves Saint Laurent.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня рятувальники змогли загасити пожежу у соборі Паризької Богоматері. Пожежники боролися із вогнем впродовж дев’яти годин. Внаслідок потужної пожежі в соборі частково обвалився дах, впав шпиль. Під час боротьби з полум’ям серйозно постраждав пожежник.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі собор. Він заявив, що з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів на відновлення середньовічного храму. Французький лідер зазначив, що «національна схема пожертв виходитиме за межі країни».