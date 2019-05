Найбагатший афроамериканець мільярдер Роберт Сміт сплатив борги 400 студентів. Молоді люди взяли кредити на освіту, але не могли їх виплатити.

Інвестор виголосив урочисту промову в Атланті на випускному вечорі студентів в Морхауз-коледжі, а потім озвучив шокуючу новину. Про це повідомляє американське видання CNN.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019#MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT