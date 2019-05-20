У США мільярдер сплатив борги за навчання 400 студентів. Фото: share.america

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Ракурс

Найбагатший афроамериканець мільярдер Роберт Сміт сплатив борги 400 студентів. Молоді люди взяли кредити на освіту, але не могли їх виплатити.

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Інвестор виголосив урочисту промову в Атланті на випускному вечорі студентів в Морхауз-коледжі, а потім озвучив шокуючу новину. Про це повідомляє американське видання CNN.

Морхауз коледж є 155-річним чоловічим коледжем, а з 1960-го він, в основному, приймає чорношкірих студентів. Його закінчило безліч знаменитих особистостей, серед яких Мартін Лютер Кінг.

Здобуття вищої освіту в США є розкішшю, для якої студенти беруть кредити. У цьому році таких набралося 44 млн осіб, а їхній борг становить 1,5 трлн дол.

Роберт Сміт інвестує в компанії, які займаються програмним забезпеченням і технологіями. Його капітальні вкладення становлять 46 млрд дол.

У 2016 році Корнельский університет перейменував свою школу хімічної та біомолекулярної інженерії в честь інвестора за пожертвування в розмірі 50 млн дол. Також він регулярно жертвує мільйони доларів на дослідження раку і мистецтво.

У Сміта є свій фонд, який спрямований на роздачу грантів для захисту прав людини, навколишнього середовища, розвитку музики, збереження афро-американського досвіду і підтримки американського підприємництва.

Як раніше повідомлялося, в квітні французький мільярдер пожертвував 100 млн євро на відновлення собору Паризької Богоматері.