Дональд Трамп, фото: FreeMalaysiaToday.com

https://racurs.ua/ua/n205537-administraciya-trampa-shukaie-sposib-deportuvaty-rekordnu-kilkist-migrantiv-zmi.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати 1 млн іммігрантів протягом першого року його перебування на посаді.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що депортація 1 мільйона іммігрантів за один рік перевершить попередній рекорд у понад 400 тис. осіб за рік, встановлений за президентства Барака Обами.

Однак джерела видання зазначають, що представники Трампа не розкривають, як вони підраховують ці цифри.

Аналітики кажуть, що наявна статистика робить цю мету нереалістичною, якщо не неможливою, з огляду на фінансування, кількість персоналу і той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед тим, як їх висилають з країни, — зазначає видання.

За словами джерел видання, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня розробляє стратегію досягнення цієї мети з чиновниками Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств.

Одна зі стратегій полягає в тому, щоб знайти способи депортації деяких з 1,4 млн іммігрантів, які мають остаточні накази про депортацію, але не можуть бути депортовані, оскільки їхні рідні країни не приймають їх назад. Джерела зазначили, що адміністрація Трампа веде переговори з 30 країнами про прийняття депортованих, які не є їхніми громадянами.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що хоче депортувати «мільйони» іммігрантів, а віце-президент Джей-Ді Венс минулого року сказав, що вони можуть почати з одного мільйона.

Але їхні власні цифри показують, що це не так просто. Більшість з 11 млн нелегальних іммігрантів у США мають право на слухання в імміграційному суді, перш ніж їх депортують, включно зі злочинцями, і за нинішньої кількості нерозглянутих справ це може зайняти місяці або роки, — наголошує видання.

Крім того, 1,4 млн людей з невиконаними наказами про депортацію може бути важко знайти.

Зазначається, що американські чиновники нещодавно демонстративно відправивши сотні затриманих до мега-в'язниці в Сальвадорі та військово-морської бази Гуантанамо на Кубі, але це лише мізерна частка тих, хто перебуває в країні нелегально.

За словами трьох колишніх високопосадовців, чиновники продовжують стикатися з фінансовими та юридичними перешкодами, а майже постійна критика з боку Білого дому підірвала моральний дух імміграційних службовців, які працюють на повну силу, але дедалі більше скептично ставляться до того, що їм вдасться досягти поставлених високих цілей, — зазначає видання.

Джерело: The Washington Post