Пентагон отримав контроль над територією біля кордону з Мексикою. Фото:

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Пентагон отримав контроль на територіями вздовж кордону США та Мексики.

Президент Дональд Трамп видав директиву про розширення контролю над федеральними землями поблизу американо-мексиканського кордону. Таким чином лідер Америки прагне активізувати зусилля з боротьби з нелегальною міграцією. Про це повідомило видання Bloomberg.

Глава державним доручив кільком міністрам передати Міністерству оборони США юрисдикцію над федеральними землями вздовж кордону. До таких територій належить Рузвельтівський резерват — вузька смуга землі вздовж південно-західного кордону в штатах Аризона, Нью-Мексико і Каліфорнія. Винятки становлять лише федеральні індіанські резервації.

Зазначається, що це дасть можливість для «проведення військових заходів, зазначених у цьому меморандумі, на військових об'єктах» уздовж кордону.

Армія Сполученим Штатів отримала право виконувати завдання, «включно з будівництвом прикордонних загороджень і розміщенням обладнання для виявлення і моніторингу». Також глава Пентагону отримав дозвіл на вигнання мігрантів.

Bloomberg пише, що ці повноваження будуть реалізовані на «обмеженому секторі федеральних земель», з подальшою оцінкою через 45 днів після п’ятничного указу.

Нагадаємо, у січні патрульна група прикордонної служби США була обстріляна бойовиками наркокартелю з території спірного острова Фронтон на річці Ріо-Гранде, якою проходить кордон між Мексикою та Сполученими Штатами Америки.

Джерело: Bloomberg