Бойовики мексиканського картелю обстріляли патруль прикордонників США

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Бойовики мексиканського картелю обстріляли через кордон патруль американської прикордонної служби у той час, як Сполучені Штати розгортають там війська.

Про це повідомив репортер Fox News Білл Мелугін.

У понеділок, 27 січня, патрульна група прикордонної служби була обстріляна бойовиками наркокартелю з території спірного острова Фронтон на річці Ріо-Гранде, якою проходить кордон між Мексикою та США.

Повідомляється, що картель намагався переправити мігрантів через південний кордон із Мексикою, однак вони були заблоковані мексиканськими військовими на протилежному березі.

Згодом прессекретар Департаменту громадської безпеки Техасу оприлюднив кадри з розвідувального безпілотника, відправленого для підтримки операції. На відео показано групу озброєних людей на узбережжі острова, які стріляли у прикордонників.

VIDEO: Earlier today, @TxDPS responded to assist the US Border Patrol after agents received gunfire from cartel members in Mexico while patrolling in Fronton, Starr County. DPS Drone Operators captured the gunmen fleeing Mexico due to military presence, & seeking refuge on an… pic.twitter.com/oPf5l7wltO — Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) January 28, 2025

Тим часом Сполучені Штати вже кілька днів проводять операцію з розгортання контингенту Корпусу морської піхоти США на кордоні з Мексикою для підтримки прикордонної служби у боротьбі з нелегальною міграцією.

Для перекидання 500 морпіхів американські військові залучили конвертоплани V-22 Osprey. Разом із ними у прикордонний район розпочалося перекидання матеріально-технічної бази частин.

Також днями багатотисячний контингент військових США отримав наказ на передислокацію та розгортання вздовж кордону з Мексикою для посилення охорони південних рубежів.

Перед цим, в день інавгурації, новий президент США Дональд Трамп розпорядився посилити військову присутність на південному кордоні Америки.

Там уже перебувають приблизно 2200 військовослужбовців у складі Joint Task Force-North, прикордонної місії Північного командування США, штаб якої розгорнутий у Ель-Пасо, штат Техас. Вони допомагають реалізовувати завдання митної й прикордонної служби США.