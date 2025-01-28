Мера Дрогобича оштрафували за невиконання плану мобілізації

https://racurs.ua/ua/n203559-mera-drogobycha-oshtrafuvaly-za-nevykonannya-planu-mobilizaciyi.html

Ракурс

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма стверджує, що його оштрафували за невиконання планів мобілізації, хоч він не має таких повноважень.

Про це він сказав виданню ZAXID.NET.

За його словами, 22 січня його викликали до місцевого ТЦК, але він не зміг прийти, бо в цей день у місто повертали тіло загиблого військового, а також у нього були інші офіційні заходи.

Про це написали керівництву військкомату, однак керівник ТЦК нібито звернувся в поліцію, щоб силоміць привезти мера. Силового доставлення в ТЦК не було, каже Кучма, адже туди він прийшов сам.

Там йому розповіли, що на нього виписали штраф у 36 тис. грн за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації. Такий самий штраф отримали мери інших населених пунктів Львівщини — Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич.

Дрогобицький міський голова збирається оскаржувати штраф, стверджуючи, що він не має права доставляти людей в ТЦК.

У який спосіб я можу [це зробити]. Я що, силою за вуха буду притягувати людей, чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, поліція? Що в мене є? — сказав він.

16 травня 2024 року Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією та веденням військового обліку.

Змінами передбачено, що органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору.